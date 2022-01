“Seiscientos” o “seis cientos”: ¿cuál es la manera correcta de escribir 600?

En el castellano, los números cuentan con una denominación al pasarlos de dígitos a letras, lo que provoca problemas a la hora de escribirlos. En este caso, por ejemplo, existen personas que no saben si se escribe “seiscientos” o “seis cientos”, y aquí te indicamos cuál es la forma correcta.

Uno de los mejores métodos para no equivocarse al redactar es contar con el hábito de la lectura y aprender las normas dispuestas por las entidades ligadas a la lengua española, como la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu), que son precisas para indicar cómo se escribe el número 600.

¿Cuándo se escribe “seis cientos”?

No es correcto escribir “seis cientos” para referirse a una sola cifra. Seiscientos significa seis veces cien y se puede utilizar como adjetivo y pronombre. Además, es un número cardinal compuesto, al igual que ocurre con otras centenas como trescientos, setecientos u ochocientos.

¿Cuándo se escribe “seiscientos” junto?

La manera correcta de escribir el número 600 es “seiscientos”, todo junto en una palabra, que significa seis veces cien.

Necesito seiscientos dólares para saldar mi cuenta. Foto: AFP

¿Cuál es la diferencia entre “seis cientos” y “seiscientos”?

La única forma correcta de escritura de este número es seiscientos. Esto quiere decir que no existen otras maneras de transcribir o pronunciar esta cifra. Según indica el panhispánico de dudas de la RAE, los números se escribirán preferentemente con letras: los números que pueden expresarse en una sola palabra. Esto es, del cero al diecinueve, las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.).

Oraciones con “seiscientos”