¿'Hizo’, ‘hiso’, ‘iso’ o ‘izo’?: cómo se escribe correctamente

¿Se escribe ‘hizo’, ‘hiso’, ‘iso’ o ‘izo’? La confusión entre estas palabras surge porque se escriben con ‘h’, ‘s’ o ‘z’. No obstante, cada término tiene un significado diferente, por lo que debes saber su definición para no cometer errores ortográficos. Pueden ser un verbo, una sigla o no existir en el idioma español, como ‘hiso’.

En esta nota te brindamos algunos ejemplos y oraciones para que puedas escribirlas correctamente en tus textos gracias a las indicaciones de la Real Academia Española (RAE), Diccionario de la lengua española (DLE) y Wikilengua.

Cuando se escribe ‘hizo’

‘Hizo’ es una conjugación del verbo ‘hacer’ en tiempo pretérito perfecto y en tercera persona. Significa crear, realizar, elaborar, preparar, producir algo, dándole el primer ser, según el DLE.

Ejemplos y oraciones con ‘hizo’

¿Quién hizo este desastre?

Ella le hizo un regalo muy lindo a su hermana.

Jossy hizo sus deberes dentro de la oficina regional.

La profesora de Lengua hizo la clase con mucho dinamismo y paciencia.

Cuándo se escribe ‘iso’

La forma correcta de escribir esta palabra es ISO, en mayúscula. Esta sigla hace referencia al sistema de normalización internacional para la regulación y calidad de los productos y servicios, como precisa el DLE.

Las ISO son una serie de normas para la gestión empresarial, dictadas por la Organización Internacional de Normalización o International Organization for Standardization.

De igual manera, el término ISO se entiende en el mundo de la fotografía como la sensibilidad del sensor a la hora de captar la luz. Es decir, el ISO es una herramienta muy simple para aumentar la luz de una imagen cuando fotografías en espacios de poca luz.

Ejemplos y oraciones con ‘iso’

Existen más de 22.000 normas ISO diferentes en el mundo.

La ISO 9001 trata aspectos de gestión y certificaciones de la calidad.

Incumplir una obligación legal de la ISO 19600 supone un problema para una empresa.

El ISO fotográfico es uno de los elementos esenciales junto con la apertura del diafragma y la velocidad de obturación.

Cuándo se escribe ‘izo’

‘Izo’ es una forma del verbo transitivo ‘izar’, conjugado en primera persona de singular de presente y en modo indicativo. Esta palabra se refiere a la acción de hacer subir algo tirando de la cuerda de que está colgado.

Ejemplos y oraciones con ‘izo’