Después del golpe económico por la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) y a fin de promover el turismo durante las celebraciones por el Año Nuevo 2022, estableció en octubre del 2021 seis días no laborables para los próximos meses.

Para el año anterior, se implementó un total de cinco días. Estos fueron el lunes 11 de octubre, el martes 2 de noviembre, el viernes 24 de diciembre y el viernes 31 de este último mes. El sexto fue programado para el día lunes 3 de enero. Algunos ciudadanos se han preguntado si es lo mismo feriado y día no laborable y si en el segundo caso, respectivamente, se recibe un triple pago. Líneas abajo toda la información.

¿Este 3 de enero es feriado o día no laborable?

El MTPE decretó al lunes 3 de enero como día no laborable. Esto significa que los trabajadores del sector público tienen descanso obligatorio, pero tomando en cuenta que estas horas tendrán que ser recuperadas en otra fecha. En el caso del sector privado, es opcional. Solo puede darse el mismo escenario siempre y cuando haya una negociación entre el empleado y el empleador.

¿Hay pago triple por trabajar el 3 de enero?

Las personas que trabajan los días no laborables, como este 3 de enero, no reciben un triple pago. Por tal motivo, los empleados que cumplan funciones no recibirán dos remuneraciones diarias adicionales. Esto se da porque estos días establecidos por el Estado no son equivalentes a los feriados.