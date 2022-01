¿Qué es un certificado de defunción y cuáles son los requisitos para obtenerlo?

Despedirse de un familiar por su fallecimiento es una situación difícil y dolorosa para cualquiera. Sin embargo, posterior a su fallecimiento, deben realizarse ciertas formalidades a nivel legal frente al Estado, a fin de que se regularicen papeles que eviten complicaciones o situaciones ilegales a futuro. Es por esto que uno de los documentos indispensables tras el deceso es el certificado de defunción.

Debido a ello, en esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre cómo del certificado de defunción en caso desconozcas cómo o todavía no lo hayas realizado debido a que no sabes qué se necesita exactamente, etc.

¿Qué es un certificado de defunción?

Este documento se encarga de indicar la muerte de una persona. En el documento se encuentra información como los datos personales del fallecido, la causa básica, fecha y hora de su pérdida, además de otras cuestiones. La partida de defunción se obtiene de manera gratuita al fallecer una persona. En este sentido, la inscripción se puede realizar en cualquier oficina del Registro Civil o de cualquier municipalidad a nivel nacional.

¿Quién se encarga de entregar el certificado de defunción?

Según la Directiva Administrativa N° 216-MINSA/OGTI-V.01 quien se encarga de entregar este certificado a un familiar o persona interesada es el médico que trató a la persona, el médico que constató su muerte, el médico legista que practica la necropsia o el médico que señala el centro de salud donde ocurre la pérdida de la vida. En casos excepcionales, un enfermero u otro profesional de salud puede expedir este papel.

En el caso de un peruano, los profesionales de salud suelen pedir a los familiares o allegados que verifiquen las características de la persona difunta a fin de que estén bien consignadas. En el caso de menores de edad, se pide el DNI y partida de nacimiento, este último solo para menores de 6 años. Giovanna Jessen, gerenta de Registros de Identificación del Reniec, mencionó para América TV que “si se trata de muerte violenta, lo hace la Policía, el médico legista, la morgue y la Fiscalía se encarga de emitir el certificado”.

No olvides que el Sinadef es un aplicativo que utilizan establecimientos de salud y que actualmente sirve para certificar el 70 % de las muertes ocurridas a nivel nacional. El restante 30 % de certificados de defunción se sigue emitiendo de manera manual.

Además, recuerda que el Certificado de Defunción General es necesario para generar el Acta de Defunción en la RENIEC; en cambio, el Certificado de Defunción Fetal no genera un Acta de Defunción ni debe ser presentado ante RENIEC, pero sí es necesario para el entierro o cremación del cuerpo.

¿Dónde solicitar copia del certificado de defunción de un familiar?

En caso de requerir una copia del certificado de defunción, se tiene que hacer en el mismo hospital o centro de salud donde se produjo el deceso.

Consideraciones a tomar en cuenta

Ya sea por muerte extrahospitalaria o intrahospitalaria de modo violento o por causas externas, se tiene que comunicar al Ministerio Público para que derive el cadáver a divisiones médico legales, donde procederán con la necropsia y certificación de defunción.

En caso de tratarse de una muerte extrahospitalaria por enfermedad, el certificado lo elaborará el médico que trató al paciente.

Cuando se trata de una muerte intrahospitalaria por enfermedad, se debe tomar en cuenta lo siguiente: si la defunción sucede tras las 24 horas de admitido el paciente, el establecimiento emite el certificado; si sucede antes de las 24 horas, deberá ser trasladado a la división médico legal de su jurisdicción para la necropsia si aún no cuenta con el documento por parte del médico tratante; de fallecer dentro de las 48 horas de dejar el establecimiento de salud, este local deberá certificar la defunción si la causa forma parte de la razón del internamiento.

Recuerda que este trámite es obligatorio tras el fallecimiento de un familiar pues permite evitar asuntos como suplantación de identidad y otros delitos. Foto: La República.

¿Qué es el acta de defunción y quién lo tramita?

Un acta de defunción es un documento público donde se registra e inscribe el deceso de una persona una vez obtenido el certificado de defunción. El acta es emitido por Reniec de modo gratuito.

“Un ciudadano que fallece en un hospital es acreditado por el médico tratante a través del Sinadef. Ese registro llega a Reniec y se tiene un plazo de 48 horas para registrar la defunción y emitir el acta la cual sale en línea”, señaló la funcionaria de Reniec.

¿Cómo tramitar una copia de acta de defunción?

Puedes consultar si un acta de defunción ya se encuentra en la base de datos digital del Reniec a través de www.reniec.gob.pe / Servicios en Línea / Consulta de actas registrales.

En caso de encontrarse el acta, solo deberás pagar 10.30 soles con código 02141 en www.pagalo.pe. Realizado el importe, ingresa a www.reniec.gob.pe / Servicios en Línea / Copias certificadas de actas / partidas. Desde ahí podrás descargar el documento vía web. De no encontrarse el acta en el sistema, contacta a la municipalidad donde se llevó a cabo el hecho.

¿Por qué debemos hacer la inscripción de defunción en Reniec?

Primero debes saber que el certificado de defunción es el paso previo para obtener el acta de defunción, sin este documento, el Reniec no puede hacer el registro y según explicó Jessen, se pueden dar casos de suplantaciones o a muerte de un ciudadano que está vivo.