‘Veintiséis’ o ‘veinte y seis’, ¿cómo se escribe?

En el español, cuando pasamos los números de signos a letras, suelen generarse problemas con la escritura. Si bien la representación numérica de signos que manejamos es la arábiga y no la romana, en cualquier caso su transformación a letras es siempre complicada. Entonces, ¿cómo se escribe correctamente 26? ¿Veintiséis o veinte y seis? Si bien existe una sola forma correcta de escribir este número, es importante recordar que en nuestro idioma existe un uso a la hora de contar o de ordenar.

Dependiendo de cuál sea la intención, tendremos en cuenta que cuando se usan para ordenar se llaman ordinales y cuando son empleados para contar se llaman cardinales. En el caso específico, veintiséis forma parte de los cardinales; así que acá te contamos todo lo que necesitas saber para no volver a equivocarte a la hora de escribir este número.

Cuándo se escribe “veinte y seis” separado

Es incorrecto escribir diez y nueve para referirse a una sola cifra, ya que en este caso te estaría refiriendo a dos números independientes. Como en la expresión “tienen diez y nueve años, respectivamente”. En la oración anterior se entiende que alude a más de un individuo, pero en ningún caso se puede entender como la edad de una sola persona.

Cuándo se escribe “veintiséis” junto

Los números naturales, por regla general del idioma, que van del cero al quince se escriben usando una palabra simple. Mientras que los nombres de los números del dieciséis al veintinueve se escriben de modo compuesto. Es decir, se forman por medio de la unión de dos palabras: diez y ocho, por ejemplo, nos dan como resultado dieciocho. En este caso, obviamente, las palabras que lo conforman son veinte y seis, pero debido a lo señalado se escribe veintiséis.

A la mesa iremos invitados adultos veinte y seis niños.

Diferencia entre “veintiséis” y “veinte y seis”

Entonces, la única forma correcta de escritura de este número es veintiséis. Lo establecido en el panhispánico de dudas de la RAE detalla que se escribirán preferentemente con letras todos los números que pueden expresarse en una sola palabra. Esto es, del cero al veintinueve, las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.). Ejemplos: ‘Me he comprado cinco libros: tres ensayos y dos novelas’; ‘Este año tengo cincuenta alumnos en clase’; ‘A la boda acudieron trescientos invitados’.

Oraciones con “veintiséis” y “veinte y seis”