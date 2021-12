Outfit para Año Nuevo 2022: conoce 11 ideas de vestidos para usar en las fiestas de fin de año

Los outfits para recibir el Año Nuevo 2022 son un elemento importante que toda persona debe tener en cuenta. Se trata de la vestimenta con la que despedirás el año viejo, por lo que la ropa que uses debe estar en armonía con lo que deseas conseguir en el 2022. Por eso, si aún no has decidido qué colocarte, a continuación te contamos 11 vestidos que están de moda para festejar Año Nuevo.

Ya sea una falda, un vestido, una camisa o alguna otra indumentaria, el vestuario no debe ser dejado a la suerte. Por el contrario, se tiene que relacionar con los viajes, los planes, las metas y objetivos que tienes pensado alcanzar los próximos 365 días.

Vestidos en corte A

Uno de los looks que puedes usar en Año Nuevo y que están en tendencia son los vestidos acampanados. Te pueden favorecer mucho para lucir auténtica en la fiesta de Nochevieja. Recuerda que se debe usar junto con accesorios que sean sutiles. Además, los puedes acompañar con una taco medio o con sandalias. Por el contrario, evita usar un calzado que tenga plataforma ancha.

Los vestidos en corte A son adecuados para Año Nuevo. Foto: composición La República

Falda con abertura y crop top

Consiste en un conjunto de dos piezas que te convertirá en la sensación de la reunión. Es recomendable utilizar aquellos modelos que tienen estampados geométricos y brillos. Asimismo, si te inclinas por usar algo que sea llamativo, los colores neutros son perfectos para proyectar este mensaje.

La falda con abertura y el crop top es una combinación elegante para recibir el 2022. Foto: composición La República

Prenda satín

El satín es una tela que brinda una imagen de elegancia. Se debe tener cuidado al utilizarlo, ya que de lo contrario, se obtendrá un mensaje desagradable. Por eso, es preferible acompañarlo con alguna otra prenda opaca. De esta forma, el glamour se mantendrá sin ser demasiado llamativo. Una combinación adecuada puede ser un jean junto con una prenda de satín en la parte superior. Esto, con un taco delgado, hará que luzcas brillante.

El satín es una tela que otorga elegancia. Foto: composición La República

Ropa blanca

El blanco simboliza la alegría y un nueva comienzo. Por eso, es uno de los colores ideales para llevar puesto en Año Nuevo. Ya sea que uses, vestidos, camisas o faldas, todos estos atraerán la paz y la tranquilidad. Además, este tonalidad de vestimenta es la adecuada si vas a recibir el 1 de enero en la playa. También puedes complementarlo con algún accesorio dorado sencillo.

Usar ropa blanca de Año Nuevo atrae la alegría. Foto: EFE

Vestidos lenceros

El look lencero puede ser el mejor outfit para esta fiesta, pero requiere de una selección sutil para mantener la elegancia. Recuerda que debes evitar que esta prenda tenga demasiadas blondas, ya que dará la impresión de ser una pijama.

El vestido lencero es una de las vestimentas más propicias para despedir el 2021. Foto: composición La República

Crop top y palazzo

El palazzo es tendencia de estas fechas de fin de año. Se trata de una vestimenta que posee un tire alto y le puede quedar bien a todas las mujeres. Asimismo, su basta abierta resaltará aún más la belleza de la persona que se lo ponga. Se acostumbra usarlo con uno o dos accesorios y con un crop top.

El crop top y palazzo puede ir acompañada de un acceso sencillo. Foto: composición La República

Look para compartir con tu pareja

Si tienes un compañero o compañera y buscan lucir bellos y en sintonía, tienen que usar colores diferentes, pero con un estilo similar. Para esto, ambos pueden tener una sola prenda en común. Por ejemplo, pueden llevar el mismo suéter o igual camisa.

Vestimenta dorada

La indumentaria dorada se suele vincular con la buena suerte y la fortuna. Es una creencia muy marcada en la sociedad, por lo que siempre se recomienda usar esta tonalidad de vestimenta en la fiestas o reunión de Nochevieja. No solo eso, sino que también aporta un brillo singular a todo aquel que lo use. Se puede utilizar un vestido dorado junto con accesorios del mismo color.

El vestido dorado atrae el éxito en el año que comienza. Foto: AFP

Monos

Los monos o enterizos son una ropa bastante cómoda y a la vez elegante. Son uno de los más buscado durante estas fiestas, ya que encajan perfecto en todas las personas. La seguridad que puedes sentir al usarlo, lo convierte en un vestuario clave para festejar el inicio del 2022. Puedes optar por cualquier color, aunque los más populares son el negro, azul, rojo, amarillo y blanco.

Los monos o enterizos se adaptan a cualquier persona y son muy cómodos. Foto: composición La República

Vestido animal print

El vestido animal print es considerado uno de los estampados más empleados y populares, por lo que es una opción segura para estar a la moda. Si buscas ser la protagonista de la reunión de Año Nuevo, esta opción es ideal para ti. Se puede usar con botas de taco alto.

El vestido de animal print es un vestuario que siempre está de moda. Foto: Instagram / @chyazsamue

Negro y plata

El look de color negro puede ser el salvavidas de la noche, ya que queda bien con todo. Si optas por vestir un outfit totalmente negro, necesitas usar accesorios plateados o dorados. Esto te dará elegancia y brillo. No olvides que esta tonalidad simboliza la pasión y la elegancia.