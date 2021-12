Año Nuevo 2022: ¿cuál es el significado de comer 12 uvas a la medianoche?

El Año Nuevo 2022 está cerca y las familias ya están programando el itinerario, sobre todo los que tienen un cuadro de tradiciones que cumplir. Una de estas, por ejemplo, es el consumo de 12 uvas apenas llega la medianoche. No todos, sin embargo, saben el por qué de este acto, que es una cábala tan universal como la de correr con una maleta para multiplicar los viajes por el mundo.

Si has visto a algunos amigos, familiares o a tu propia pareja comiendo 12 uvas y no has consultado a qué se debe, no pienses que se trata de un gusto excesivo por la fruta. Su justificación está vinculada a la urgencia de augurar determinados hechos en el siguiente año. Líneas abajo te explicamos con más detalles el origen y qué significa realmente.

¿Cuál es el origen de comer 12 uvas a la medianoche?

El origen de esta tradición en Año Nuevo tiene varias teorías. La más usada, que data de 1909, está relacionada con una sobreproducción de uvas blancas en España. Los mercantiles, para aligerar la comercialización, convencieron a la ciudadanía con una publicidad engañosa. Según ellos, el consumo de doce uvas en la Nochevieja daba buena suerte para el año que venía.

Según una investigación en el mismo país ibérico, la sociedad burguesa española también adoptó esta costumbre para imitar a los alemanes y franceses, quienes solían comer uva con vino blanco. En este caso, cambiaron esa bebida por el vino espumante y, en el plano musical, lo acompañaron de las campanadas de la iglesia.

¿Cuál es el significado popular de comer 12 uvas en Año Nuevo?

Actualmente, las personas tienen una idea universal sobre esta tradición, sobre todo en Perú. Los que comen doce uvas en los primeros segundos el Año Nuevo piden un deseo por cada mes, en este caso, del 2022. Puede ser buenos augurios para el amor, el trabajo, la salud o el dinero.