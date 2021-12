¿Se escribe veintinueve o veinte y nueve?: descubre cuál es la forma correcta

En el castellano, los números también generan problema a la hora de la escritura, pues tienen su propia denominación al pasarlos de signos a letras. Ese es el caso de veintinueve y veinte y nueve. Pues, si bien existen dos sistemas básicos para representar los números mediante signos: la numeración arábiga, llamada así porque fue introducida en Occidente por árabes, y la romana, no es el caso cuando se trata de transformarlas a letras.

Por ello, en esta nota te presentamos todo lo que debes saber para no volver a equivocarte a la hora de escribir este número. Lo primero que debes tener en cuenta es que la expresión veintinueve pertenece a los numerales cardinales, los cuales se utilizan para expresan cantidades: uno, veinte, cincuenta... dentro de una oración pueden actuar como sustantivo: esta carta es el dos de corazones. Como adjetivo: en total había cinco mil personas. Como pronombre: por favor deme tres.

Cuándo se escribe ‘’veinte y nueve’' separado

Es incorrecto escribir veinte y nueve para referirse a dicha cifra, ya que en este caso te estaría refiriendo a dos números independientes. Como en “Ellos tienen veinte y nueve años, respectivamente”. En la oración anterior se entiende que alude más de un individuo pero en ningún caso se puede entender como la edad de una sola persona.

Las cartas en buen estado son 20 y nueve están rotas.

Cuándo se escribe ‘’veintinueve’' junto

En el español, los números que van del cero al quince se describen con una palabra simple. Mientras, los nombres de los números del dieciséis al veintinueve son compuestos. Es decir, se formaron al unir dos palabras. En este caso, obviamente, las palabras que lo conforman son: veinte y nueve.

Por ello, esta forma solo debes usarla cuando quieras referirte a dos cifras separadas, 20 y 9 individualmente.

Cuál es la diferencia entre ‘’veintinueve’' y ‘’veinte y nueve’'

La única forma correcta de escritura de este número impar será veintinueve. Es decir, no existen varias formas de transcribir o pronunciar esta cifra.

Según la recomendación del panhispánico de dudas de la RAE, se escribirán preferentemente con letras: los números que pueden expresarse en una sola palabra. Esto es, del cero al veintinueve, las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.): me he comprado cinco libros: tres ensayos y dos novelas; este año tengo cincuenta alumnos en clase; a la boda acudieron trescientos invitados.

Oraciones con ‘’veintinueve’'

Este año cumplo veintinueve . No sé cómo me sentiré cuando llegue a treinta.

. No sé cómo me sentiré cuando llegue a treinta. Antes vivía en el apartamento veintinueve , pero quedó solo el diez, que es más grande.

, pero quedó solo el diez, que es más grande. Cuando tenía veintinueve , me mudé a Italia.

, me mudé a Italia. Tengo una colección de veintinueve variedades de esta planta.

variedades de esta planta. Mira el diagrama de la página veintinueve.

Oraciones con ‘’veinte y nueve’'

—¿Qué hora es? —Las veinte, y nueve minutos.

minutos. La edad de los pacientes es de veinte y nueve , respectivamente.

, respectivamente. Manzanas, se necesitan veinte, y nueve onzas de azúcar.