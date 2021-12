Día no laborable: ¿recibiré pago triple si trabajo el 27 de diciembre?

Este lunes 27 de diciembre es uno de los días no laborables programados para este 2021 por el Gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La duda, respecto a esta fecha, yace en si un empleado debe recibir o no un pago triple si es que labora en esta jornada.

Según un comunicado de la cartera mencionada, el día no laborable de este 27 de diciembre solo es obligatorio para el sector público. Respecto al sector privado, indicó que todo dependerá de la negociación entre el trabajador y el empleador.

El MTPE también dio detalles sobre la interrogante del pago por si se trabaja en la misma fecha. Lo primero que aclaró es que un día no laborable no es lo mismo que un feriado. Ambos tienen bases legales distintas y en el primero, respectivamente, no está estipulado el pago triple. Además, los que sí trabajen en estas fechas tendrán que negociar con su empleador cuándo deben recuperar las horas.

En el caso de los feriados, estos están amparados en el Decreto Legislativo n.° 731, en el que se detalla que se debe realizar el pago de dos remuneraciones diarias adicionales a las del día feriado laborado.

“Cuando el feriado coincida con el día de descanso semanal obligatorio, vale como un solo día de descanso y, por tanto, se remunera al trabajador un solo pago diario. En cambio, si el día de descanso semanal obligatorio coincide con el día no laborable compensable, el trabajador tiene derecho a hacer uso de su descanso sin tener que devolver las horas no laboradas”, se lee en el comunicado el Ministerio de Trabajo.

¿Hay pago triple por trabajar el 27 de diciembre?

Las personas que trabajan los días no laborables, como este 27 de diciembre, no reciben un triple pago. Por tal motivo, los empleados que cumplan funciones no recibirán dos remuneraciones diarias adicionales. Esto se da porque estos días establecidos por el Estado no son equivalentes a los feriados. Respecto a los que no laboran en estos días, tendrán que recuperar las horas, previa negociación con el empleador.