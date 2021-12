Peinados para Navidad: los mejores tips para lucir diferente en Nochebuena

Miles ya tomaron nota. La Navidad reunirá a millones de personas en el mundo entero y no puedes pasar desapercibida. Lucir diferente ya no será un problema en esta Nochebuena, ya que te mostramos algunos peinados en tendencia que han causado gran sensación en las redes sociales y son fáciles de hacer con el cabello. Muchas personas toman estas fiestas para otorgar regalos, ropa y demás accesorios, pero también es una gran oportunidad para poder usar un look nuevo que pueda llamar la atención de los presentes en casa.

Los outfits y peinados son los más vistosos en estas fechas. Conoce aquí algunos peinados que te podrán ayudar a salir del apuro esta Navidad y Año Nuevo.

Peinado con lazo

Es una tendencia que se está poniendo en práctica. Puedes usarla en color rojo o el de tu preferencia. Es ideal para usarlo con prendas que tienen mucho volumen ya sea en forma de mangas globos. El objetivo será dejar el rostro libre sin ningún tipo de molestia.

Semirecogido alto

Este peinado trata de levantar la parte alta del cabello para luego hacerlo caer por los extremos. Ello hará que el volumen de nuestro cabello se vea más grande que puede ser acompañado con collares y aretes.

Semirecogido alto. Foto: Instagram/natalieannehair

Moño bailarina

Es uno de los más fáciles de hacer y puede ser utilizado en todo tipo de ocasiones. Según la experta M. José Llata puedes hacerlo de la siguiente forma:

Moño bailarian. Foto: Oriflame Sweden

Separa los laterales de la melena marcando una raya detrás de la oreja.

Recoge la parte de atrás en una coleta baja.

Pasa cada uno de los laterales alrededor de esa coleta haciendo un nudo y anudando cada parte de nuevo.

Recoge la coleta que queda, girándola y escondiendo las puntas, y sujétala con unas horquillas.

Al final, rocía la cabeza con laca o ‘spray’ de brillo para fijar y que se vea más brillante”.

Semirecogido con moño

Se caracteriza por tener un efecto despeinado. Su apariencia es rebelde y es muy usado en jóvenes. Hazlo así:

Haz una sección de oreja a oreja y con la parte del cabello seleccionado.

Se lleva hacia arriba con la ayuda de los dedos, sujetando el moño en la parte superior pero de una forma imperfecta.

La parte que queda del cabello se deja suelta.

Semirecogido con moño. Foto: Instagram/Okevaa

Semirecogido con trenzas

Las trenzas nos ayudan a ganar tiempo a la hora de estar apuradas. Mira cómo hacerlo:

Primero, crear una corona que deberá ser unida con los mechones de la melena del cabello.

Juntar ambos extremos.

Ocultar el punto de unión con un lazo.

Semirecogido con trenzas. Foto: Instagram/sarahpotempa

Trenza lateral imperfecta

Para este look se deberá aprovechar la textura natural del pelo para iniciar la trenza lateral. La idea aquí es hacer una no tan perfecta de forma que se vea más casual y a la vez elegante. Puedes usar un lazo.

Look húmedo hacia atrás

Este peinado trata de mostrar el efecto “wet” de tu cabello con el objetivo de hacerlo más cómodo para ti. Es perfecto para vestimentas formales.

Look húmedo hacia atrás. Foto: Instagram/almogcohen_hair

Cola alta trenzada

Con este look puedes jugar según al volumen que tiene tu cabello. La zona de la cabeza debe estar estirada mientras que la cola debe tener un toque de rebeldía.

Cola alta trenzada. Foto: Jean Louis David web

Coleta tirante

Según a tu preferencia puedes hacer una coleta baja, media o alta. Se debe usar un peine con finas púas para que deje la parte central del cabello uniformemente. Para lograr hacer que el cabello brille puedes usar fijador.

Coleta tirante Foto: Vanidad web

Diadema de perlas

La idea es que el peinado se aprecie a la altura de las orejas. Las puntas deben ir ligeramente hacia afuera y es recomendable adornarlo con una diadema de perlas o la que sea de tu gusto.

Diadema de perlas. Foto: Instagram/maneaddicts

¿Por qué se celebra la Navidad?

La Navidad se celebra por el nacimiento del niño Jesús que tradicionalmente la iglesia católica festeja todos los 25 de diciembre. Además, es una oportunidad para vivir el espíritu navideño mediante la decoración de las casas y demás lugares que escenifican un ambiente diferente en todo el año.