¿Cómo se escribe correctamente ‘incluido’ o ‘incluído’?

La mayor cantidad de complicaciones en el castellano suelen ser por errores ortográficos. A la hora de escribir suelen presentarse dudas sobre aquellas palabras que llevan o no tilde. Este es el caso de incluido o incluído. ¿Cuál es la forma correcta? Saber las reglas de acentuación general así como la concurrencia vocálica (hiato, diptongo y demás) permite tener un claro dominio de la tilde y evitar estas complicadas situaciones. Así, no cometeremos ningún error gramatical en una redacción.

Desde esta nota de La República te recordamos algunos conceptos imprescindibles para no tropezar con la duda de cuándo tildar o no una palabra en específico. Para ello, lo primero que debes recordar es que la acentuación general divide las palabras en agudas, graves, esdrújulas, etc. Cada una de ellas manejan sus propias reglas y están conformadas por varias sílabas.

Por otro lado, la concurrencia vocálica se fija en la cercanía de las vocales dentro de una palabra (y también de las sílabas que la conforman). No olvides, además, que la única palabra que rompe las reglas de acentuación es la tilde disolvente, también conocida como hiato acentual: vocal cerrada que proyecta la mayor fuerza de voz y se encuentra acompañada de una abierta.

Se escribe ‘’incluido o incluído’'

En español, diversas letras comparten el mismo sonido, esto da lugar a infinidad de dudas ortográficas, en muchos casos estas dudas se pueden resolver aplicando las reglas generales de ortografía.

Las reglas generales de acentuación son:

Se acentúan las palabras agudas que terminan en vocal “n” o “s”

Se acentúan las palabras llanas que no terminan en vocal “n” o “s”

Se acentúan todas las palabras esdrújulas

Los monosílabos no se acentúan excepto aquellos que llevan tilde diacrítica

Resumiendo. En el castellano la palabra incluido se separa en tres sílabas: in-clui-do y debido a que la sílaba tónica es la penúltima (la mayor fuerza recae en la i) estamos ante una palabra grave, que termina en o.

Según las reglas de acentuación general del idioma, se acentúan todas las palabras llanas o graves que no terminan en vocal, “n” o “s”. Por dicho motivo, incluido es una palabra grave que termina en o, por ello no lleva tilde.

Cuál es la diferencia entre ‘’incluido ’' e ‘’incluído’'

Lo cierto es que, como te hemos mostrado, la forma correcta es incluido, sin tilde alguna, puesto que, a pesar de llevar el acento prosódico en la i (o mayor fuerza de voz) la composición silábica de la palabra impide su acentuación debido a que la regla general señala que las palabras graves terminadas en n, s o vocal no pueden estar acentuadas, con la única excepción de un caso de hiato acentual.

Cuándo debo usar acentuación en vocales débiles o cerradas

Existen en el castellano dos grupos de vocales: débiles (i,u) y fuertes(a,e,o), las cuales, dependiendo de su agrupación, pueden formar diptongos, triptongos que las mantienen juntas o hiatos, que las separan. Ahora, puede que en algunas ocasiones una vocal cerrada obtenga la fuerza de voz pese a estar acompañada incluso de una vocal fuerte (las cuales normalmente cumplen este rol); sin embargo, dicha fuerza (o acento) puede ser visible a través de la tilde (acento ortográfico) solo a través del hiato acentual o tilde disolvente. En el resto de casos será más que nada un asunto fonético (acento prosódico).

El hiato acentual es una forma especial, donde la presencia de una tilde en vocal débil permite alterar la configuración de la palabra y reasignarla tras su reestructuración en graves, agudas o esdrújulas. La palabra ‘había’ es un ejemplo claro de hiato acentual, pues su fuerza en la vocal i permite la ruptura de la última sílaba: bia en bí-a. En el primer caso sería la última de dos sílabas y se definiría como aguda, en el segundo, es una palabra grave, debido a la separación de í y a.

Por ello, en el caso específico de incluido, aunque la segunda i es donde recae la sílaba tónica, al formarse el diptongo ui no se acentúa. Pues, según la Fundeu, “no se tilda en los participios de los verbos terminados en uir”.