¿Se escribe ‘Nochebuena’ o ‘Noche Buena’? Conoce la forma más adecuada de esta palabra

¿Nochebuena o Noche Buena? Muchas personas tienen dudas sobre cuál es la escritura correcta del nombre de esta celebración que precede a la Navidad, uno de los días festivos más esperados del año. Para conocerla, revisemos lo que dicen las normas ortográficas del idioma español o castellano.

Escribir una carta o un saludo de felicitación puede resultar complicado si no tenemos en cuenta la forma recomendada según la Real Academia Española (RAE) y otras instituciones. La aclaración no solo se refiere a si van separados los términos ‘noche’ y ‘buena’, sino que también responde a la duda de si esta palabra se escribe o no con mayúscula al inicio.

¿Se escribe Nochebuena o Noche Buena?

El Diccionario de la Lengua Española de la RAE, en su versión actualizada al 2021, incluye la forma ‘Nochebuena’, pero explica que también es válida la forma ‘Noche Buena’ como sinónimo. En publicaciones anteriores, sin embargo, la institución hizo una precisión importante.

El diccionario de la RAE acepta como válidos los términos Noche Buena y Nochebuena. Foto: captura dle.rae.es

En el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005), por ejemplo, se dice que la primera forma “es preferible a la grafía en dos palabras ‘Noche Buena’”. Esta misma recomendación aparece en la Ortografía de la Lengua Española de 2010: “‘Nochebuena’ mejor que ‘Noche Buena’”.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), patrocinada por la RAE, también se pronunció sobre esta consulta frecuente. “Aunque todas son correctas, se prefieren las formas Nochebuena y Nochevieja a las escritas en dos palabras Noche Buena y Noche Vieja”, sostiene la institución.

Según la Ortografía de la lengua española (2010), Nochebuena es preferible a Noche Buena. Foto: captura

Asimismo, Fundéu señala que Nochebuena y otros términos referidos a festividades, como Navidad y Año Nuevo, se escriben con mayúscula al inicio por ser nombres propios, de acuerdo con la ortografía académica. El plural de este nombre es Nochebuenas.

Significado de Nochebuena

El diccionario de la RAE brinda dos significados al término Nochebuena. El primero es: “noche de la vigilia de Navidad”. El segundo se refiere al nombre dado en México a una planta de la familia de las euforbiáceas típica de dicho país y de América Central, cuyas hojas cercanas a la inflorescencia se vuelven rojas (‘flor de Nochebuena’).

La Nochebuena es la noche de la víspera de Navidad. Foto: AFP

Oraciones con Nochebuena

Luego de ver la ortografía y el significado de la palabra ‘Nochebuena’, pasemos a ver algunos ejemplos de su uso correcto:

Toda mi familia estará reunida en casa para la Nochebuena .

. Esta Nochebuena cantaremos villancicos y encenderemos luces.

cantaremos villancicos y encenderemos luces. Ninguno de los restaurantes de la zona atenderá en Nochebuena .

. Mi tío hizo un arreglo floral muy bonito con flores de Nochebuena.