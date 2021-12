Navidad y Año Nuevo: ¿cuál es el nuevo horario de toque de queda y otras medidas?

Luego de que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informara la presencia de los 12 casos confirmados de la variante ómicron en el Perú, el titular del sector anunció que se reforzarán las restricciones para Navidad y Año Nuevo, entre los que destaca un nuevo horario de toque de queda durante esas fechas festivas.

¿Cuál será el nuevo horario?

De acuerdo a la información brindada por el titular del Minsa, se adelantará la inmovilización social obligatoria desde las 11.00 p. m. los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2022 . Anteriormente, se había dispuesto que el toque de queda sería desde la 1.00 a. m.

“Se va a establecer el toque de queda en el país a partir de las 11 de la noche, no será a la 1 de la madrugada. Esto será para Navidad y Año Nuevo”, sostuvo ante la prensa.

¿Qué pasará con las personas que incumplan el toque de queda?

Si incumples con esta inmovilización social obligatoria, recibirás una sanción económica aplicada por un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) . El monto puede ir desde los los S/ 88 hasta los S/ 440 soles.

Por otro lado, si te desplazas en un vehículo durante el toque de queda, la PNP puede retener tu tarjeta de propiedad y licencia de conducir, así como también te impondrá una multa de S/ 6.450 soles.

Si no pago la multa, ¿qué sucede?

Aquellos infractores que no hayan cumplido con pagar la multa establecida se encontrarán impedidos de realizar trámites ante cualquier entidad del Estado , así como también no podrán ser beneficiarios de cualquier programa estatal de apoyo económico , alimentario y sanitario.

¿Quiénes sí podrán transitar en el toque de queda?

Estos son los rubros que tienen permitido el desplazamiento durante la inmovilización social obligatoria:

Abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery)

Personal que brinda la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas.

Limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas, transporte de caudales (esto último según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Farmacias y boticas

Aquella persona que labora en algún organismo del sistema electoral peruano, debe portar su credencial que muestre el vínculo con la entidad, así como también su DNI.

Otras medidas

En tanto, Cevallos precisó que, por el momento, no se cerrarían fronteras; no obstante, la persona que viaja debe acreditar, además de sus dos dosis completas de la vacuna, pruebas moleculares. “No se van a cerrar fronteras, pero se va a tener que presentar no solo las dos vacunas, sino pruebas moleculares” , manifestó.

Asimismo, señaló que se adelantará el rango de espera para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ya no se tendrá que esperar cinco meses para recibirla, sino a partir del tercer mes después de haber recibido la segunda dosis, las personas podrán inocularse.

“Se va a adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, ya no será necesario esperar cinco meses, sino tres meses” , anunció.

En esa línea, el funcionario aclaró que esta medida ya fue aprobada por otros Gobiernos en diversos países, motivo por el cual no generaría mayor peligro.

“Esto se hace por dos razones, en primer lugar, porque esto ya está demostrado en otros países, que se puede poner a los tres meses, es absolutamente seguro. No hay ningún inconveniente”, precisó.