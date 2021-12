Frases de Navidad 2021: mensajes cortos y originales para desear felices fiestas

“Amor mío, desde que apareciste en mi vida, he recuperado la sonrisa y la fe en el amor”.

“Así, no sabes lo feliz que me hace, el saber que compartiremos la Noche Buena por primera vez. ¡Te amo, mi amor!”.

“Tú, has logrado llenar mi corazón con amor y paz; pues siento que me he enamorado de una persona que porta el espíritu Navideño, durante todo el año. Eres demasiado bueno para ser cierto. ¡Feliz Navidad, mi amor!”.