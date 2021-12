¿Qué alimentos puede comer tu mascota en Navidad?

La Navidad es tiempo de paz, reflexión y unión familiar. Aunque también es el preciso momento para disfrutar y saborear los tradicionales alimentos que nos trae la Nochebuena. Es por ello que, durante estos días de fiestas, nuestras mascotas se sienten atraídas por estos bocados. Ahora, ¿es bueno que los perros consuman los alimentos de la mesa navideña? Para resolver esta duda, La República habló con dos especialistas sobre el tema.

Consultada para esta nota, Ana Carranza, veterinaria en Terras Pets, recordó que los perros no pueden comer los mismos alimentos que los humanos. “No está bien que los canes ingieran alimentos que habitualmente consumimos nosotros, porque lo que comemos los humanos contienen ingredientes dañinos para ellos, tales como condimentos y grasas que le generan daño en el sistema gastrointestinal. Es por eso que lo recomendable es que se nutran de alimentos específicos para ellos”, apuntó la especialista.

En ese sentido, Ana Martínez, médica veterinaria y miembro de International Society of Feline Medicine (ISFM, por sus siglas en inglés), sostuvo que no es recomendable que las mascotas, tanto canes y felinos, consuman alimentos que diariamente ingieren los humanos.

“En realidad, si uno quiere diseñar una dieta para nuestra mascota a base de la comida de nuestra especie, lo primero que debe de hacer es contactar a un nutricionista para que nos oriente con un plan alimenticio, especificando la cantidad de proteína, grasa y fibra que va consumir el animal dependiendo las características de él, como edad, sexo, peso, etc”, explicó en una entrevista a La República.

No obstante, en días festivos como la Navidad, la especialista Martínez sugirió que se puede hacer una excepción en algunos alimentos como el pavo y el chancho tras seguir al pie de la letra las especificaciones. “Si queremos darle un premio a nuestra mascota, podemos darle las partes de carne que estén sancochadas sin muchos condimentos. Por ejemplo, en un pavo, darle la parte del muso y pecho. Igual, esto es un premio y no debemos darle siempre porque no es su comida habitual”, agregó.

Las especialistas Ana Carranza y Ana Martínez aconsejaron qué alimentos de la cena navideña no pueden comer por ningún motivo los engreídos de cuatros patas.

Paneton: este alimento contiene mucha cantidad de azúcar y grasa que puede generar diarrea y vómitos a los canes. Además, los frutos secos como las pasas causan insuficiencia renal en ellos.

este alimento contiene mucha cantidad de azúcar y grasa que puede generar diarrea y vómitos a los canes. Además, los frutos secos como las pasas causan insuficiencia renal en ellos. Chocolatada: algunos canes son intolerantes a la lactosa y causa intoxicación en ellos. Además, el cacao contiene teobromina y esa sustancia es tóxica para los perros, incluso los puede llevar a la muerte.

algunos canes son intolerantes a la lactosa y causa intoxicación en ellos. Además, el cacao contiene teobromina y esa sustancia es tóxica para los perros, incluso los puede llevar a la muerte. Alcohol: el champagne y vino están totalmente prohibidos para los caninos. Los perros son más sensibles al etanol que los humanos, por lo que beber un poco de alcohol les podría causar somnolencia. En casos más graves llega a provocar niveles bajos de azúcar y convulsiones.

el champagne y vino están totalmente prohibidos para los caninos. Los perros son más sensibles al etanol que los humanos, por lo que beber un poco de alcohol les podría causar somnolencia. En casos más graves llega a provocar niveles bajos de azúcar y convulsiones. Uvas: este tipo de fruta contiene sustancias tóxicas para nuestros perritos que puede provocarle una insuficiencia renal.

Ambas expertas sugirieron que las sobras de la cena, tanto como el huesos y pellejos de pavo, son altamente dañinos para la salud de la mascota. Además, exhortaron a que en estos tiempos de fiestas seamos cuidadosos con los tachos de basura, puesto que el animal puede ingerir este tipo de alimentos prohibidos para el, ya que en estas fechas incrementan los casos de emergencia en los centros veterinarios.