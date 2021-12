Él, té, tú y mí: ¿cuándo llevan tilde?

En el castellano existen una serie de palabras que, debido a su diversidad de usos y funciones, resultan bastante complejas de usar adecuadamente. Las palabras juntas y separadas porque y por qué; el uso de cómo, cuándo y dónde; cayó y callo; o los casos de tilde como la acentuación diacrítica, el hiato acentual y en general los casos de acentuación especial como claro ejemplo. Por ello, con tantas normas, reglas, excepciones, usos, funciones y categorías gramaticales, suelen ser naturales las confusiones ocasionales.

En esta nota de La República descubre con nosotros el caso de la tilde diacrítica en palabras monosílabas: cuáles son sus usos específicos, por qué existen y cómo reconocerlas o usarlas adecuadamente. Además, descubre su importancia y pon en práctica tus conocimientos sobre nuestro prolífico idioma castellano.

¿Qué es la tilde diacrítica?

Según la RAE, “se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes”. Es decir, la tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan diferente pronunciación.

Su uso se da a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, aunque de distinto significado, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona que generalmente pertenecen a categorías gramaticales distintas, tal es el caso de las excepciones: de, te, mi o si, por ejemplo.

Por otra parte, también se aplica esta tilde diacrítica a unas cuantas palabras polisílabas, como los interrogativos y exclamativos cómo, cuándo, cuánto y (a) dónde que forman serie con los interrogativos y exclamativos qué, cuál, cuán, quién.

Cuándo lleva tilde ‘’él’'

El caso más conocido de tilde diacrítica le corresponde al monosílabo el. Esta palabra no llevará tilde alguna, bajo ninguna circunstancia, en los casos en donde se utilice como artículo; es decir, en los casos en los que acompañe a un sustantivo al completar la información del mismo, ya que artículo y sustantivo se expresan en igual género (masculino o femenino) y número (singular o plural). Además, la función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido (definido) o desconocido (indefinido): “El perro se asomó desde el techo mientras el sol se posaba en lo alto del cielo”.

En caso de que la palabra él refiera a un sujeto, o sea, cumpla el rol de pronombre personal, sí llevaría tilde: “Él me dijo que me quería, luego no lo volví a ver más. Él me mintió descaradamente, pero el tiempo pone todo en su lugar”.

El pequeño perro todavía es cachorro, por eso él tiene mucha energía. Foto: Eluniverso.com

Cuándo lleva tilde ‘’té’'

En el caso de te, solo lleva tilde cuando se trata de la infusión o bebida conocida mundialmente. Cuando, por el contrario, se refiere a la letra del abecedario ‘te’ o cuando se usa como pronombre personal no lleva tilde alguna. Tales son los casos de: “¿Te quiero mucho, me oíste?”, “La te de este teclado parece estar fallando”, “Si me hubieras dicho, te habría ayudado a servir el té, de ese modo no ensuciabas las tes que dibujaste en la hoja”.

Cuándo lleva tilde ‘’tú’'

El monosílabo tú lleva tilde siempre que se utilice como pronombre personal, es decir, como reemplazo del sujeto. Su uso se da con la intención de reemplazar la tendencia de usar el nombre del sujeto constantemente al evitar así la repetición.

De este modo, la oración “Al parecer, Mario, llegamos todos tarde, pero sanos y salvos. Mario, ¿estás bien?” pasaría a ser: ”Al parecer, Mario, llegamos todos tarde, pero sanos y salvos. Tú, ¿estás bien?”.

En caso de que el monosílabo se utilice como adjetivo posesivo, indicando pertenencia de algo hacia otra cosa, no llevaría tilde. Tal es el caso de: “Oye tú, dame tu celular”.

Cuándo lleva tilde ‘’mí’'

El caso de mí es similar a los anteriores. Mi no llevará tilde al ser utilizada como adjetivo posesivo para referir pertenencia: " Marcos, escúchame, te estoy diciendo que esas son mis cosas y ese mi asiento”. Además, tampoco lleva acentuación ortográfica en caso de referirse a una nota musical: “El mi de este instrumento parece estar estropeado o desafinado”.

Finalmente, mi lleva tilde en los casos en los que reemplaza a persona, es decir, cumple el rol de pronombre personal. En esas expresiones sí llevará tilde: “A mí sí me importa todo lo que quieras contarme sobre ese tema, amigo mío”.

Oraciones con ‘’él’'

Él siempre elige el camino más corto.

Él se hace responsable.

El problema está resuelto.

El perro está muy sucio.

Oraciones con ‘’té’'

Te dije que el té debía estar a la temperatura correcta. Foto: difusión

Por lo que veo, el té rojo es el que más te gusta.

¿Sabes? Te agradezco que vengas a pesar del tráfico.

La te en esta oración parece una ele mal hecha.

Es dueño de una plantación de té.

¿Te apetece un té?

Oraciones con ‘’tú’'

Tú tienes muy claro cómo planear tu futuro.

Dame tu ubicación por WhatsApp porque me pierdo.

Eso mismo, ¡tú ya me entiendes ah!

Agarra bien tu mochila, no se te vaya a caer al pasar por ahí.

Oraciones con ‘’mí’'