¿Quiénes son los congresistas a favor y en contra de la censura de María del Carmen Alva?

Ya son varios los legisladores que se han pronunciado sobre la moción de censura presentada por el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo contra María del Carmen Alva. Luego de conocerse que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso habría desprestigiado al Gobierno de Pedro Castillo en el diálogo con los diputados españoles, las posturas no se han hecho esperar.

Sobre todo aquellas de los integrantes del partido oficialista Perú Libre, quienes han alzado su voz de protesta y han condenado las acciones de la presidenta del Congreso y también simpatizante de Acción Popular.

Más figuras de Perú Libre a favor de la censura

La congresista de Perú Libre Katy Ugarte afirmó que solicitarán que María del Carmen Alva se retire del cargo de confirmarse que habría pedido a diputados españoles un pronunciamiento en contra del actual Gobierno. “De ser cierto, expresamos nuestro rotundo rechazo y preocupación por estas actitudes que no corresponden a una presidenta de la mesa directiva y representa a 130 congresistas”, indicó en un diálogo con Exitosa.

La legisladora Kelly Portalatino, por su parte, empleó su perfil oficial de Twitter para expresar lo siguiente: “Señora Maricarmen Alva, nunca deja de sorprendernos (para mal) con estas actitudes que buscan desestabilizar al país, incitando a diputados españoles a que se pronuncien en contra del Gobierno. Una presidenta del Congreso que genera caos y traiciona a su propio país no nos representa”, refirió la congresista oficialista.

El congresista Edgar Tello se ha unido a estas posturas y ha adelantado que apoyaría la moción de censura. “De comprobarse que la propia presidenta del Congreso de la República está actuando de esa manera, yo estaría de acuerdo (con su censura), porque aquí no se puede manejar doble lenguaje, decir soy demócrata e ir a otro país a prácticamente romper la democracia”, aseguró.

La bancada de Acción Popular respalda a Alva

La bancada a la que pertenece María del Carmen ya ha dado a conocer su postura ante la opinión pública. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Acción Popular presentó su argumento y rechazó “las expresiones malintencionadas de algunos representantes del comunismo español”.

“Creemos que una posible moción de censura en contra de la presidenta del Congreso, fundamentada en manifiestos de extranjeros, revelaría de cuerpo entero la intención de algunos congresistas de desacreditar la imagen institucional del Congreso y exacerbar a la población para agudizar la crisis económica y política en nuestro país”, se lee en el mensaje.

Congresistas de Alianza para el Progreso en análisis

Tras ser consultada por La República, la parlamentaria Heidy Juárez, de la bancada de Alianza para el Progreso, señaló que el partido de Cesar Acuña busca apoyar la gobernabilidad de los poderes de Estado y agregó que aún no había una postura definida: “En Alianza para el Progreso aún no se define si se respaldará la censura contra María del Carmen. Es más, aún no nos comunican una reunión a nivel de bancada para tratar el tema. Tal vez la próxima semana ya se tenga un panorama más claro”.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso e integrante de APP, Lady Camones, adelantó que no respaldará la moción de censura. “Rechazo la moción de censura interpuesta a María del Carmen Alva, los mecanismos de control político deben ser utilizados responsablemente y cuando realmente lo ameriten”, sostuvo la militante de APP.

Juntos por el Perú proclama su postura

A través de sus redes sociales, la bancada de Juntos por el Perú manifestó la decisión de adherirse a la moción de censura presentada por el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, tras considerar que “la mesa directiva del Congreso debe conducirse de manera democrática, dialogante y con pleno respeto a la institucionalidad”.

Es así que por medio del oficio n.° 68-2021-GPJP-CR dirigido al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, Juntos por el Perú recuerda que María del Carmen Alva que fue elegida como presidenta del Parlamento para el periodo 2021-2022, por lo que “está en la obligación de conducirse con transparencia e imparcialidad en cualquier espacio que comprometa sus funciones” , pues presenta a los 130 legisladores integrantes del Poder Legislativo.

En declaraciones anteriores, la parlamentaria Sigrid Bazán había mostrado ante La República estar a favor de la moción de censura: “A título personal, estoy completamente de acuerdo con el pedido del señor Bermejo”. La parlamentaria argumentó la presencia de un exceso por parte de María del Carmen Alva: “Es demasiada la contundencia que existe de una persona que más allá de solamente presidir el Congreso, lamentablemente, también está tratando de tirarse abajo un Gobierno”, añadió Bazán.

La vocera de Juntos por el Perú Ruth Luque también había manifestado ante este diario un posible apoyo a la censura: “En mi caso, de comprobarse que todas estas declaraciones se han realizado, la señora María del Carmen no podría ser presidenta del Congreso. Eso va en contra del cargo que ella tiene, ella es presidenta de una institución con 130 congresistas, no es representante de un sector o de solo un grupo”, concluyó.

En esta línea, la congresista Isabel Cortez también había anunciado que apoyaría el pedido de censura en contra de la presidenta del Congreso. “Me sumo a la moción de censura de mi compañero (Guillermo) Bermejo, así como al pedido de Cancillería sobre lo sucedido en España para tener detalles”, escribió en su cuenta de Twitter.

Otras voces que apoyan a Alva

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, asegura creerle a María del Carmen Alva cuando niega las acusaciones que la señalan como la autora de una solicitud a diputados españoles para que se pronuncien en torno a una presunta ilegitimidad, así como el pedido para que afirmen que “el Perú ha sido capturado por el comunismo”. El congresista considera que estos señalamientos forman parte de los intentos desestabilizadores de cierto sector de Perú Libre.

“Esto es prueba del espíritu contradictorio permanente que tiene el oficialismo en el Congreso. En lugar de ponerse a trabajar leyes en favor del país sinceramente lo único que veo es una actitud de permanente búsqueda de confrontación. (…) Esto lo usan como una especie de cortina de humo para que no se discutan los verdaderos temas que deberían preocuparnos”, aseveró ante La República.

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, coincidió con Carlos Anderson y mostró su apoyo a la presidenta del Parlamento. Ella tildó de “cortina de humo” la medida del congresista oficialista. “Respaldamos a la presidenta del Congreso ante la campaña de quienes siembran cortinas de humo con acusaciones inconsistentes”, compartió Chirinos a través de su cuenta de Twitter. “Concuerdo con ella, hay una maniobra burda de un grupo de izquierda extrema que está tratando de desestabilizar la gobernabilidad del país”, afirmó.

Finalmente, la congresista no agrupada Flor Pablo, quien ingresó al Parlamento con el Partido Morado, manifestó que el país no está para una censura a la presidenta del Congreso. “En el Congreso hay una serie de pedidos, pero así como en algún momento hemos dicho que no corresponde la vacancia, ahora decimos que no estamos para enfrentar una censura a la presidenta del Congreso. Lo que tenemos que hacer es investigar”, manifestó la parlamentaria ante RPP.