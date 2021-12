¿Cómo saber si estoy afiliado al SIS y cuáles son los planes que ofrece?

SIS Para Todos: disponible para todas las personas que viven en el país y que no cuenten con un seguro de salud, independientemente de su condición económica.

SIS Independiente: está abierto para toda persona y familia que no cuente con otro seguro de salud y pueda pagar un aporte mensual. Permite la afiliación individual, la de los familiares y de un menor dependiente o que esté bajo tu responsabilidad.

SIS Emprendedor: para trabajadores independientes que no tengan empleados a su cargo (peluqueros, gasfiteros, etc.) y no cuenten con otro seguro. Si pagas tres meses consecutivos a la SUNAT en las categorías 1 o 2 del Nuevo RUS (NRUS) se te afiliará automáticamente sin trámite extra a este seguro.