Problemas matemáticos más comunes del colegio: ¿cuáles son y cómo se resuelven?

Solución: en principio, se debe llamar al número de billetes de 1 dólar, A; al número de dos dólares, B y al de cinco, C. El problema detalla que se tienen 20 billetes en la mano, por lo que en la bolsa restan 6. Así, se conoce lo siguiente:

C ≥ 6 + 5 = 11

Así, se obtiene que A + B + C ≥ 26. Como solo hay 26 billetes en total, A + B + C = 26. Por lo tanto, se puede revelar cuánto es A (7), B (8) y C (11). En total, hay (7 x 1 dólares) + (8 x 2) + (11 x 5) = 78 dólares.