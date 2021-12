Tarjetas de crédito: cómo cancelarla y requisitos para hacer el trámite

La solicitud debe ser formulada por el titular: la persona que tiene la tarjeta adicional no puede hacerlo, pues solo el titular tiene la facultad de cancelar la tarjeta de crédito.

No tener saldo deudor : esto incluye cualquier otra línea de crédito adicional vinculada a la tarjeta, como las tarjetas adicionales.

No contar con saldo acreedor del cliente: no se puede cancelar la tarjeta hasta que el banco no le haya cumplido con el pago de alguna deuda al cliente por más mínimo que sea el monto. Esto ocurre cuando el cliente ha efectuado un pago en exceso.