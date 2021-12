Evelyn Vela: ¿qué dijo la bailarina tras ser vista trabajando como azafata?

La llamada ‘Reina del Sur’ Evelyn Vela respondió, a través de su cuenta de Instagram, al video en el que aparece atendiendo mesas en una pollería de Ica sin utilizar la mascarilla obligatoria. Asimismo, reveló que dicho lugar es de propiedad de sus padres y criticó a la mujer que difundió el material audiovisual en redes sociales.

Por otro lado, el accionar de Vela generó muchas críticas, debido a que en las imágenes se observa que no estuvo respetando los protocolos establecidos contra la COVID-19 por las autoridades sanitarias del país para la atención del público. En las siguientes líneas te contamos qué dijo la bailarina luego de ser captada trabajando como azafata.

¿Qué dijo Evelyn Vela tras ser vista trabajando como azafata?

Evelyn Vela pidió a sus seguidores que no la etiqueten en el video que circula en redes sociales y respondió a la mujer que subió a internet el material audiovisual, catalogándola como ‘NN’.

“Tranqui, mi gente. No me etiqueten más, esto que yo misma lo subiré para ti ‘NN’ que me quisiste dejar mal. No ‘recurseo’, este restaurante es de mis papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo”, escribió en Instagram la empresaria.

De igual modo, la modelo dejó sentir su malestar y aclaró que no se avergüenza de la labor que realiza porque desde muy joven ayudó en la pollería de sus padres para tener ingresos.

“Nací aquí y cada vez que quería dinero me lo ganaba con mi trabajo. No me da vergüenza, he sido mozo algunas veces, lavé platos, cubiertos y hasta (fui) cajera de mi restaurante”, señaló.

“Me olvidaba. A ti (a la mujer que le grabó) es a la que te debería dar vergüenza aparte de chismosa; ocúpate de tu vida y no jo***. No hay trabajo vergonzoso… Vergonzoso es no querer trabajar”, agregó.