¿Cuál es el significado de cada tipo de línea amarilla en la calle?

Es normal que al conducir por alguna vía o carretera encuentres muchas señalizaciones de tránsito puestos sobre el pavimento. Una de las más comunes son las líneas amarillas. Estás se encuentran siempre pintadas sobre el borde de la pista, en medio o en las intersecciones. Sin embargo, son muchas las personas que no conocen su significado, lo que es preocupante, pues desconocer esta señalización puede ocasionar graves accidentes. Por eso, en esa nota, te explicamos todo sobre el significado de cada tipo de línea amarilla.

¿Qué significa cada tipo de línea amarilla en las calles?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, estos son los significados de cada tipo de línea amarilla:

Línea doble continua

Es el máximo nivel de restricción. Se encuentra al medio de la pista y significa que está prohibido adelantar otros vehículos e invadir el carril contrario.

Linea doble continua. Foto: MTC

Línea continua

Esta línea funciona como una división entre los carriles y significa que no debemos de rebasar a ningún automóvil que está al frente ni pasar a otro carril. La encontraremos antes de un cruce peligroso, alguna curva o alguna zona de riesgo, como la escolar.

Líneas amarillas continuas. Foto: Autobild

Línea punteada

Consiste en una línea recta de un lado y una línea segmentada del otro. Significa que de un lado está prohibido adelantar, pero en el otro no. Debes tomar en cuenta la línea que está del lado que circulas.

Línea amarilla continua/discontinua. Foto: Andina

Línea segmentada (discontinua)

Se posiciona al medio de la calzada e indica que está permitido el paso a otro carril, observando las medidas de seguridad vial.

Línea segmentada. Foto MTC

Línea de borde de calzada o superficie de rodadura

Estas líneas que bordean la superficie de las calzadas significan que está prohibido el estacionamiento.

Línea de borde de calzada o superficie de rodadura. Foto: Municipalidad de Lima

Demarcación de no bloquear cruce en intersecciones:

Son un conjunto de líneas paralelas que forman una malla octogonal de color amarillo que se ubica en el medio de las intersecciones. Estas líneas indican que el conductor tiene prohibido detener el vehículo en esa área de intersección.

Demarcación de no bloquear cruce en intersecciones. Foto: Municipalidad de Lima

Líneas canalizadoras de tránsito

Tienen por función conformar las islas canalizadoras del tránsito automotor en una intersección a nivel.

¿Cuál es la importancia de las líneas amarilla en las calles?

Las líneas amarillas son esenciales para el correcto funcionamiento del tránsito. Su importancia radica en que demarcan las vías y sirven para regular, indicar restricciones, canalizar el tránsito, advertir y guiar a los conductores, por lo que constituyen un elemento indispensable para la operación vehicular y seguridad vial.

Además, evitan accidentes en las carreteras y complementan los dispositivos de control del tránsito, como las señales verticales, semáforos y otros.

¿Por qué se debe respetar las líneas amarillas?

Las personas deben respetar las líneas amarillas de tránsito porque de esta manera están evitando poner en riesgo a sus pasajeros y a otros conductores, tanto en las zonas urbanas como en carretera. Y es que no obedecer su función puede significar la ocurrencia de accidentes de tránsito de gravedad, especialmente en los casos de invadir carriles contrarios a altas velocidades o no advertir restricciones, objetos fijos, demarcación elevada, etc.

Además, el incumplimiento de estas señalizaciones, conlleva a la aplicación de multas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

¿Cuánto es la multa por no respetar las líneas amarillas?

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, las multas por no respetar las líneas amarillas son las siguientes: