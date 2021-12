¿Cómo descargar y actualizar el RUT por internet?

El Registro Único Tributario (RUT) permite identificar y clasificar los datos de los contribuyentes en Colombia. Este documento, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), también es muy importante para diversas operaciones comunes y, por ello, aquí te enseñaremos a descargarlo por internet de una forma sencilla.

Por ejemplo, el RUT es requerido cada vez que debes declarar renta, pagar si trabajas como independiente, o si tienes una relación comercial, laboral o económica con terceros. Asimismo, es muy solicitado por los empleadores cuando se busca un trabajo.

Existen diferentes formas de tramitar y descargar el RUT, ya sea de forma presencial, virtual con cita o simplemente a través de la página oficial de DIAN. Nosotros te enseñaremos esta última forma, ya que resulta ser la más sencilla y te ahorrará colas u otras molestias.

¿Cómo descargar el RUT por internet?

Descargar una copia de tu RUT a través de internet es bastante sencillo y solo requiere de los siguientes pasos:

Ingresa a la página oficial de DIAN (www.dian.gov.co).

En la sección transacciones que aparece a la izquierda, selecciona usuario registrado .

que aparece a la izquierda, selecciona . En el apartado ingresa a nombre de que se ve en la nueva pantalla, selecciona la opción a nombre propio.

Pasos para descargar el RUT por internet. Foto: captura de DIAN

Introduce tu tipo y número de documento, así como tu contraseña, y dale clic a ingresar . Si aún no te has registrado, ve a la DIAN de tu ciudad y, tras el registro, se te dará una contraseña. Si ya creaste una cuenta, pero no puedes ingresar a ella, pulsa habilitar su cuenta .

. Si aún no te has registrado, ve a la DIAN de tu ciudad y, tras el registro, se te dará una contraseña. Si ya creaste una cuenta, pero no puedes ingresar a ella, pulsa . Tras ingresar, aparecerá una pantalla con varias opciones. Busca la que dice obtener copia RUT y presiónala.

y presiónala. El documento se descargará inmediatamente en tu computadora. Si deseas imprimirlo, pulsa el ícono de la impresora que aparecerá arriba.

¿Cómo descargar el RUT sin contraseña?

No es posible descargar el RUT si no tienes contraseña. Como ya dijimos, debes dirigirte al DIAN de tu ciudad para registrarte y así obtener una. No obstante, también es posible que quieras descargar el documento tras haber olvidado dicha clave. En ese caso, debes hacer lo siguiente:

Ingresa a la página de DIAN, pulsa usuario registrado y, en la página siguiente, haz clic en ¿ha olvidado su contraseña?

y, en la página siguiente, haz clic en Introduce tu tipo y número de documento de identificación y presiona en recuperar contraseña .

. Un mensaje te avisará que se enviará un mensaje a tu correo electrónico. En la pregunta ¿desea continuar?, da clic en no .

. Recibirás un correo de DIAN con un enlace para continuar el proceso. Una vez dentro, pulsa el botón recuperar contraseña .

. Vuelve a la página de iniciar sesión e ingresa con la contraseña que recibiste.

Se te pedirá una nueva contraseña. Escríbela y asegúrate de que tenga por lo menos una mayúscula, minúscula, número y otro carácter.

Pasos para descargar el RUT por internet. Foto: captura de DIAN

¿Cómo sacar el RUT por internet?

A continuación, te detallamos la forma más sencilla de sacar el RUT por internet y sin necesidad de citas:

Ingresa a www.dian.gov.co y busca la opción RUT - Definir tipo de inscripción .

. Escoge la opción persona natural .

. Ingresa tu tipo y número de documento de identificación, así como tu correo electrónico, y verifica el recuadro de no soy un robot.

Pasos para sacar RUT por internet. Foto: captura de DIAN

En determinar inscripción RUT , activa las opciones que se ajusten a los motivos por los que vas a inscribirte y tu condición actual. Luego pulsa continuar .

, activa las opciones que se ajusten a los motivos por los que vas a inscribirte y tu condición actual. Luego pulsa . Recibirás en tu correo un código de validación de cuenta. Escríbelo y haz clic en validar .

. Tras ello deberás cargar las imágenes del reverso y el anverso de tu documento de identificación, así como una foto de la persona que va a obtener el RUT. Las imágenes deben ser nítidas y estar en formato JPG.

A continuación, deberás llenar tus datos en los formularios que el sistema te mostrará: identificación, ubicación, contacto, actividades económicas y responsabilidades. Después de completar cada uno, pulsa guardar .

. Con todos los campos completos, ve al menú desplegable de la parte inferior derecha, pulsa el botón del avión ( finalizar ) y, en el mensaje que aparecerá, haz clic en confirmar .

) y, en el mensaje que aparecerá, haz clic en . Un mensaje te confirmará que el registro ha concluido y el RUT se ha creado. Este documento se descargará automáticamente en tu computadora.

¿Cómo actualizar el RUT por internet?

Si lo que necesitas es actualizar tu RUT de persona natural, debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.dian.gov.co y pulsa en usuario registrado .

. En la sección ingresa a nombre de , elige a nombre propio e inicia sesión con tu documento de identidad y tu contraseña.

, elige e inicia sesión con tu documento de identidad y tu contraseña. Una vez dentro, busca la opción que dice actualización RUT .

. Presiona continuar en las dos páginas que aparecerán a continuación.

en las dos páginas que aparecerán a continuación. La tercera página te permitirá elegir la hoja que desees actualizar. Selecciónala y haz clic en cargar documento .

. Modifica los distintos datos habilitados. Luego, dale clic a borrador y el documento será generado.

y el documento será generado. A continuación, presiona enviar y, en la ventana que aparecerá, pulsa sí .

y, en la ventana que aparecerá, pulsa . Luego, haz clic en formalizar . El proceso puede tardar unos minutos, tras lo cual recibirás el acuse de recibo con los cambios hechos. Presiona guardar en la ventana.

. El proceso puede tardar unos minutos, tras lo cual recibirás el acuse de recibo con los cambios hechos. Presiona en la ventana. Por último, presiona el botón archivo PDF y, en escribe tu clave, digita 1. El documento se descargará en tu computadora.

La actualización de los datos de identificación, el cambio de dirección (más de dos veces en un periodo de seis meses), la eliminación de responsabilidades y la modificación o incorporación de calidades aduaneras dentro del RUT solo se pueden realizar en los Puntos de Contacto, para ello se deberá agendar una cita en la página de DIAN.