Alec Baldwin: actor revela que no apretó el arma que mató accidentalmente a Halyna Hutchins

En su primera entrevista luego de lo ocurrido en el set de filmación de su película Rust, el actor estadounidense Alec Baldwin aseguró que él nunca apretó el gatillo de la pistola con la que, según se informó en varios medios internaciones, mató de forma accidental a la directora de fotografía Halyna Hutchins. “Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca”, declara en un fragmento adelantado de la entrevista que concedió a la cadena de televisión ABC, que se emitirá hoy, jueves 2 de diciembre.

En el avance se aprecia que el actor llora al hablar de la muerte de Halyna Hutchins y no aporta más detalles sobre si la pistola se disparó sola ni describe el accidente, aunque sí asegura que no podía imaginar que hubiera munición real en el estudio. “No me parece real. Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el edificio”, expresa Baldwin.

El actor hasta ahora solo había hablado públicamente a través de Twitter y al colaborar con la investigación. La grabación de la entrevista llega un día después de que los investigadores del estado de Nuevo México (Estados Unidos) ordenaran el registro de la empresa que suministró la munición y las armas para el rodaje del filme.

Según la prensa local, la Policía trata de averiguar el origen exacto de la munición que entregó la empresa PDQ Arm & Prop LLC, una compañía con sede en Albuquerque y cuyo dueño, Seth Kenny, dijo a las autoridades que recordaba haber visto una cargamento que “le llamó la atención” porque estaba etiquetado de manera inusual.

Se sabe que el propietario del negocio había trabajado anteriormente con el padre de Hannah Gutiérrez Reed, la joven de 24 años contratada como encargada de las armas en la producción de Baldwin y cuyo progenitor ha reconocido que en otros rodajes usó munición real para prácticas de tiro.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq