Pasaporte: ¿qué es, para qué sirve y qué tipos existen?

Si deseas viajar a algún país extranjero, el pasaporte es tu mejor aliado. Este documento contiene información esencial sobre la identidad y nacionalidad de una persona, que la habilita para viajar y ejercer el libre tránsito internacional. Por eso, todo ciudadano que desee salir de su país para conocer otro, tendrá que tener su pasaporte a la mano, ya que sin él no podrá ingresar a territorios extranjeros. Entérate en esta nota qué es y cómo tramitarlo.

¿Para qué sirve el pasaporte?

Este documento sirve como garantía para la acreditación de tu identidad y nacionalidad en la frontera de otro país, lo que permite que no tengas ningún problema al momento de ingresar a otras naciones como México, Alemania, Brasil, entre otros.

¿Cuál es el origen del pasaporte?

Hay escritos en la Biblia que ya hablan de un documento que servía como autorización para ir a un sitio a otro. Sin embargo, tanto el origen etimológico de la palabra como la versión más creíble de su nacimiento está en el Europa medieval, cuando las autoridades empezaron a asignar salvoconductos para garantizar el paso de personas de un reino al otro, con el propósito de establecer negociaciones en terreno.

Poco a poco, esta necesidad fue creciendo, hasta que durante el siglo XIX Enrique V de Inglaterra popularizó el uso de este documento para ayudar a sus súbditos a demostrar quiénes eran en tierras extranjeras. Por eso se le atribuye la creación del primer pasaporte.

PUEDES VER: Conoce cómo puedes bloquear tu pasaporte electrónico en caso de pérdida

Años después, la Primera Guerra Mundial provocó que los países europeos cerrasen sus fronteras por razones de seguridad y para evitar la entrada de espías y delincuentes. Para distinguir a las personas que no tenían ningún problema legal, se le dio al pasaporte la validez que tiene hoy en día. Estos controles se mantuvieron después de la guerra, y se convirtieron en procedimiento estándar, aunque no sin controversia. Los turistas británicos de la década de 1920 se quejaron en particular sobre adjuntar fotografías y descripciones físicas, que a su juicio lleva a la deshumanización.

La normalización de los pasaportes se produjo en 1980, bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

¿Cuántos tipos de pasaporte existen?

Existen cuatro tipos de pasaporte, pero solo el pasaporte ordinario puede ser solicitado libremente por los ciudadanos. Los demás se entregan solo en casos puntuales establecidos por la ley.

Estos son los cuatro tipos de pasaportes:

Pasaporte ordinario electrónico o biométrico: para todos los ciudadanos que deseen y puedan tramitarlo. Actualmente, solo se expide el pasaporte electrónico, conocido también como biométrico. El antiguo pasaporte mecanizado (expedido hasta el 7 de julio del 2016) sigue vigente y si lo tienes, puedes usarlo hasta que caduque. Después de esto, tendrás que tramitar el pasaporte electrónico o biométrico.

para todos los ciudadanos que deseen y puedan tramitarlo. Actualmente, solo se expide el pasaporte electrónico, conocido también como biométrico. El antiguo (expedido hasta el 7 de julio del 2016) sigue vigente y si lo tienes, puedes usarlo hasta que caduque. Después de esto, tendrás que tramitar el pasaporte electrónico o biométrico. Pasaporte especial: solo se le otorga a funcionarios y personas que desempeñen determinados cargos en el Estado, que viajen en misiones oficiales, entre otros.

solo se le otorga a funcionarios y personas que desempeñen determinados cargos en el Estado, que viajen en misiones oficiales, entre otros. Pasaporte diplomático: solo para embajadores, miembros del Servicio Diplomático, presidentes y sus cónyuges, expresidentes y otras autoridades durante su mandato.

solo para embajadores, miembros del Servicio Diplomático, presidentes y sus cónyuges, expresidentes y otras autoridades durante su mandato. Otros pasaportes establecidos por convenios o acuerdos internacionales.

¿Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo?

Todos los años, Henley Passport Index publica la lista de los pasaportes más poderosos del mundo, aquellos que te permiten visitar un mayor número de países sin necesidad de pedir un visado. A continuación, te mostramos los países cuyos pasaportes ocupan los primeros 10 puestos:

Japón: 191 países

Singapur: 190 países

Alemania, Corea del Sur: 189 países

Finlandia, Italia, Luxemburgo, España: 188 países

Austria, Dinamarca: 187 países

Francia, Irlanda, Holanda, Portugal, Suecia: 186 países

Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos: 185 países

Australia, República Checa, Grecia y Malta: 184 países

Canadá: 183 países

Hungría: 182 países

Sobre el pasaporte peruano

El pasaporte peruano. Foto: Difusión

¿Cómo y dónde se tramita el pasaporte peruano?

Si eres peruano y deseas obtener el pasaporte electrónico o biométrico para mayores de edad, puedes tramitarlo en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en los centros MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Norte y MAC Callao, previa cita. Además, deberás seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa al Sistema de Citas en Línea y revisa la lista de sedes a nivel nacional y sus fechas disponibles para programar tu cita.

Ingresa al Sistema de Citas en Línea y revisa la lista de sedes a nivel nacional y sus fechas disponibles para programar tu cita. Paso 2: Realiza el pago de S/ 98,60 por derecho a expedición de pasaporte. Puedes hacerlo a través del Banco de la Nación o de Págalo.pe . Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago y conservar tu baucher, ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

Realiza el pago de por derecho a expedición de pasaporte. Puedes hacerlo a través del o de . Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago y conservar tu baucher, ya que lo necesitarás para realizar el trámite. Paso 3: Programa tu cita ingresando al Sistema de Citas en Línea. Deberás ingresar tus datos, código de verificación y la fecha de pago que aparecen en el baucher. Selecciona la sede de Migraciones en la que deseas sacar tu pasaporte y elige una fecha y hora disponible para tu cita.

Programa tu cita ingresando al Sistema de Citas en Línea. Deberás ingresar tus datos, código de verificación y la fecha de pago que aparecen en el baucher. Selecciona la sede de Migraciones en la que deseas sacar tu pasaporte y elige una fecha y hora disponible para tu cita. Paso 4: Acude a la cita el día coordinado llevando tu DNI y recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

Acude a la cita el día coordinado llevando tu DNI y recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido. Paso 5: Tómate la foto para el pasaporte. Esta fotografía debe cumplir las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones: No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos, no llevar lentes de contacto cosméticos de color, no llevar prendas en la cabeza y no llevar piercings en el rostro.

Tómate la foto para el pasaporte. Esta fotografía debe cumplir las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones: No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos, no llevar lentes de contacto cosméticos de color, no llevar prendas en la cabeza y no llevar piercings en el rostro. Paso 6: Recoge tu pasaporte electrónico. Lo puedes realizar el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos.

¿A qué países puedo viajar con el pasaporte peruano?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los peruanos pueden visitar 74 países solo portando su pasaporte y sin la necesidad de una visa. Revisa AQUÍ la lista completa: