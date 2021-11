Sismo, terremoto y temblor: ¿existe alguna diferencia entre ellos?

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial, por lo que es común que se registren eventuales movimientos sísmicos. Esta constante despierta la curiosidad sobre las diferencias entre temblor, terremoto y sismo, los términos más empleados para referirse al movimiento de placas tectónicas. En esta nota te explicamos qué significan y la diferencia entre ellos.

Según el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, un sismo es una “vibración súbita del suelo al paso de las ondas generadas por el choque de placas que ocurre en el interior de la tierra o en el subsuelo”. El origen de estos movimientos telúricos se halla en la liberación de energía acumulada, transmitida a su vez como ondas elásticas. Esto produce vibraciones y oscilaciones en su camino por las rocas sólidas del manto terrestre.

La fuerza con que se producen estos movimientos nos hace sentir la energía liberada, la cual afecta directamente a la superficie donde vivimos, ya sea de forma leve o intensa. Por eso, en el sentido estricto, un temblor y un terremoto también son sismos.

“Todos los movimientos de la tierra son sismos. Sin embargo, la población, por tradición, suele llamar terremoto cuando se produce el colapso de viviendas y hay daños físicos en las personas, mientras que lo considera temblor cuando el movimiento del suelo no produce ni el colapso de viviendas ni el daño de personas. Simplemente, hay un pánico colectivo, pero nada más. En realidad son lo mismo, son sinónimos”, afirma el especialista en Geofísica.

Asimismo, Hernando Tavera aclara que la magnitud de un sismo no tiene relación con las denominaciones ‘terremoto’ o ‘temblor’. Muchas personas creen que porque un movimiento telúrico supera los 7.0 en la Escala de Richter ya puede considerarse como terremoto.

“En el año 94 hubo un sismo de magnitud 8.2 entre Perú y Bolivia y no produjo ningún tipo de daño en la superficie, ya que este sismo ocurrió a 700 kilómetros, pero, en la zona del cañón del Colca, un sismo de magnitud 4.7 destruyó casi 50% de viviendas de una localidad que se llama Pichupampa. Entonces, la magnitud del sismo no tiene nada que ver con el hecho de llamarlo terremoto o temblor. Solo por un tema de desconocimiento comenzamos a asociarlo con la magnitud, pero eso no es cierto”, menciona.

¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de los sismos?

La medida más recomendada por los especialistas para evitar siniestros sísmicos es construir viviendas sismorresistentes, más aun en áreas de alto riesgo. Con ello se busca evitar que las personas salgan heridas ante el colapso de las casas durante los movimientos telúricos de la tierra.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, está completamente de acuerdo con esta medida de prevención. “Cuando ocurre un sismo, las personas son heridas o pierden la vida solo y únicamente por el colapso de sus viviendas. Para que esto no suceda, tienen que ser construidas con buen material sobre buenos suelos y, sobre todo, con la ayuda de un ingeniero civil o mínimo de un arquitecto”, afirma.

¿Qué hacer en casos de sismo?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mediante sus redes sociales, hizo llegar a la ciudadanía peruana una lista de recomendaciones para afrontar este tipo de situaciones, sobre todo en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Revísala a continuación: