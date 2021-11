Octógonos de advertencia: ¿qué son y por qué son buenos?

Cuidar nuestra salud es muy importante, por eso desde junio de 2019 diversas empresas que comercializan alimentos y bebidas procesadas en el Perú comenzaron a colocar etiquetas negras, llamadas octógonos, en sus empaques. ¿Alguna vez te has preguntado qué son y para qué sirven? En esta nota te lo explicamos.

¿Qué son los octógonos de las etiquetas?

Son advertencias publicitarias que se encuentran en las etiquetas y publicidad de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas que exceden los parámetros técnicos (medida) establecidos por la autoridad sanitaria, en nuestro país el Ministerio de Salud (Minsa). Estas etiquetas advierten a los consumidos que el producto alimenticio es alto en sodio, azúcar, grasas saturados o contiene grasas trans.

Los octógonos son de color negro en el fondo y letras blancas; y según el Minsa, deben ir ubicados en la zona superior derecha, en la cara frontal de la etiqueta del producto y deben aparecen en forma clara, legible, destacada y comprensible.

¿Por qué son importantes los octógonos?

Estas advertencias son importantes porque nos permiten estar alerta sobre el consumo excesivo de azúcar, grasas trans, sodio y grasas saturadas, ya que estudios han demostrado que el consumo de estos nutrientes críticos en demasía se encuentra relacionado con el desarrollo de enfermedades como diabetes, colesterol elevado, hipertensión, entre otras. De esa manera, cada persona podrá realizar una compra informada y ser consciente sobre lo que consume su familia.

Los octógonos deben ir en la parte frontal de los empaques. Foto: Manual de Advertencias Publicitarias, Ministerio de Salud.

¿Cuándo un producto procesado debe llevar octógonos?

De acuerdo a lo establecido por el Minsa, un producto procesado debe llevar una advertencia cuando:

Alto en azúcar:

Cuando contiene 22,5 gramos (g) o más de este ingrediente por cada 100 gramos (g).

En el caso de bebidas, llevarán esta advertencia si contienen 6 gramos (g) o más por cada 100 mililitros (ml).

Alto en sodio:

Cuando contienen 800 miligramos (mg) o más de este ingrediente por cada 100 gramos (g).

En el caso de bebidas, llevarán esta advertencia si contienen 100 miligramos (mg) o más por cada 100 mililitros (ml).

Alto en grasas saturadas:

Cuando contiene 6 gramos (g) o más de este ingrediente por cada 100 gramos (g) del producto.

En el caso de bebidas, llevarán esta advertencia si contienen 3 gramos (g) o más por cada 100 mililitros (ml).

¿Qué alimentos no están obligados a llevar octógonos?

De acuerdo a lo establecido por la ley, esta alerta publicitaria no aplica para “los alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural no sometidos a procesos de industrialización; los alimentos de procesamiento primario o mínimo; los alimentos de preparación culinaria y los alimentos de regímenes especiales sujetos al Codex Alimentarius”.

Por eso, nunca vemos octógonos en el cuarto de pollo a la brasa que pedimos por delivery o en las hamburguesas que comemos en algún restaurante, ya que estos son alimentos frescos que no pasan por el análisis físico químico y bromatológico requeridos para el Registro Sanitario. Ya depende de ti evaluar si aquello que comes es saludable.

Además, los productos procesados que no llevan octógonos son aquellos que están por debajo de límites permitidos de sodio, azúcar y grasas saturadas.

La ley de alimentación saludable

En el 2013 se aprobó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, más conocida como Ley de la Alimentación Saludable. Esta norma nace con el objetivo de proteger y promover el derecho a la salud pública al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. Todo esto a través de acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación básica regular.

Además, esta ley que entró en vigencia en el año 2019, impulsa la supervisión de la publicidad y otras prácticas relacionadas con los alimentos, como por ejemplo, la aplicación de los famosos octógonos. Con esto se busca reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso y la obesidad.