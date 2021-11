¿Cómo debo configurar el app Sismo Detector para que suene la alarma?

Este 28 de noviembre el Perú ha sido testigo de dos movimientos telúricos. Muchos usuarios reportaron mediante redes que su app de Sismo Detector no sonó o lo hizo muy tarde. Sin embargo, esta aplicación, creada por Francesco Finazzi de la Universidad de Bergamo en Italia, necesita una configuración especial para que las notificaciones sísmicas lleguen con precisión. Aquí te contamos cómo configurar tu teléfono de manera correcta.

¿Qué necesita mi teléfono para que el app Sismo Detector funcione?

Patricio Valderrama, especialista en Gestión e Investigación de desastres de origen natural, indicó en su canal de que Youtube que para que el app Sismo Detector funciones se necesita tres cosas:

Acceso permanente y continuo al giroscopio y acelerómetro del teléfono. Sin ese acceso, no se puede detectar si se me mueve o no el aparato tecnológico.

Conocer tu ubicación permanentemente, ya que solamente con la ubicación, el app va a saber la distancia del origen del sismo.

Tener acceso siempre a internet.

Sin esas tres funciones el app no te avisará. Asimismo, el experto comentó que en dispositivos con sistema iOS no funciona bien, ya que Apple ha diseñado sus teléfonos de una forma que no se comparte todo el tiempo la ubicación, puesto que esta función consume batería.

Por otro lado, el sistema de configuración del app es más completo en Android que en iOS.

Configuración correcta para el app Sismo Detector

Si tienes un teléfono Android, sigue estos pasos que recomienda Patricio Valderrama para que las notificaciones del app lleguen a tu dispositivo móvil:

Ir a configuraciones en el menú del app Abrir la opción “alarma en tiempo real” Una vez dentro debes acudir a la opción “Alarma sonora con frente de onda sísmica”. En este, debes verificar que tengas activas todas las opciones, incluida la de radio de sismos leves y sismos fuertes. Asimismo, dentro de la opción “Alarma en tiempo real”, debes ubicar la opción de “notificación con tono de smartphone”. En este apartado, tendrá que estar activa la opción de notificar. En este opción, también debes configurar el botón de “vibración y sonido”. Aquí, se tendrá que activar todas las opciones para permitir que el teléfono suene incluso en modo no molestar. Regresar a la página principal de “configuración” Ir a la opción “Notificación de sismos” Finalmente, dentro de esta opción ubicar el botón “notificaciones de redes sísmicas”. En ese punto, debes activar todas las opciones y fijarte también la configuración de volumen.

De la misma forma, no debes olvidar fijarte en la configuración de batería de tu teléfono. Esto, para que no se desactive la función de “compartir ubicación en segundo plano”.

¿Qué hacer en caso de sismo?