Los gatos son animales muy especiales. En muchas culturas, como la egipcia y la japonesa, estos felinos son símbolo de poder y protección. Por eso, soñar con gatos tiene una connotación positiva en nuestras vidas, ya que esta vinculado con la fuerza, el misterio y la sabiduría.

Además, la figura de un gato en el mundo onírico también se encuentra relacionado con la feminidad, suavidad y el deseo de libertad e independencia. Incluso, dependiendo de cómo se presente este animal en el sueño puede llegar a reflejar factores negativos, tales como: la falsedad y la traición. A continuación te explicaremos todas los posibles significados de soñar con estos felinos.

Qué significa soñar con muchos gatos

Se cree que los gatos al igual que los perros protegen emocionalmente a las personas porque convierten la energía negativa que los rodea en buenas vibraciones. Por eso, según la organización española Psicología-Online, cuando en tu sueño estas rodeada de muchos gatos significa que te sientes segura y protegida en donde te encuentras actualmente.

Qué significa soñar con un gato negro

En muchas culturas, se cree que el gato negro atrae la mala suerte, por lo que de algún modo esa creencia se encuentra grabado en nuestro subconsciente. Y aunque sepamos que los gatos negros son maravillosos, relacionamos su imagen con algo oscuro.

En ese sentido, soñar con un gato negro tiene una connotación negativa. Significa que algo te preocupa en exceso y te encuentras angustiada por tu futuro, aunque esto no tiene que ser algo malo. Puedes tomarlo como una señal de precaución para que reflexiones y no cometas errores por impulso.

Además, este sueño también es una advertencia de que alguien cercano te va a traicionar. El problema es que no se sabe quién ni dónde.

Soñar con gatos puede reflejar tu deseo de ser independiente. Foto: EFE

Qué significa soñar con gatos bebes

Los sueños que involucran gatos bebes están ampliamente relacionados con la vulnerabilidad. Esto se debe a que un felino recién nacido, al igual que la mayoría de seres vivos durante sus primeros días de vida, es una criatura totalmente débil y desprotegida.

Por eso, soñar con gatos bebes refleja que estás atravesando por un estado de soledad, donde te sientes vulnerable ante el mundo. Tal vez no lo habías notado o estabas en negación, pero tener un sueño de este tipo puede hacértelo entender.

Soñar con gatos que te atacan

De acuerdo con el portal web vibra.com, soñar con gatos que te atacan significa que existe un peligro real contra el que debes trabajar. Este sueño es una señal de advertencia para que tomes tus precauciones y te prepares para enfrentar tus problemas.

Además, si durante la ensoñación el gato te somete, esto podría indicar que debes esforzarte más para superar tus inconveniente, mientras que si sales airoso significa que esa amenaza pasará sin que te genere grandes esfuerzos.

Significado de soñar con un gato blanco

Según los expertos en el análisis de los sueños, los gatos blancos son sinónimo de ilusión y deseo. En ese sentido, soñar con un gato blanco es una señal positiva, ya que indica que te encuentras disfrutando de tu presente y tienes muchas expectativa con respecto a tus proyectos personales y laborales.

Soñar con gatos muertos

La aparición de gatos muertos en los sueños tiene diferentes interpretaciones dependiendo de cómo se dé el fallecimiento del animal. Si en el suceso onírico has sido tú quién mató al felino porque te estaba atacando o arañando, significa que lograrás vencer tus miedos y todos los obstáculos que se te presenten en el futuro. Mientras que si el gato aparece muerto y tu no has tenido nada que ver, indica que sientes una falta de independencia y confianza en ti mismo