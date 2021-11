¿Cómo descargar Photoshop gratis para mi PC o laptop?

Adobe Photoshop es uno de los programas esenciales para la labor de numerosos profesionales, en especial aquellos dedicados al diseño gráfico, pues ofrece una gran cantidad de herramientas para la edición de fotografías e imágenes. Sin embargo, es también cierto que para conseguirlo requieres hacer un pago, y por ello muchos se preguntan cómo descargar Photoshop gratis.

En la siguiente nota te damos una solución bastante práctica para que puedas bajar la última versión de esta aplicación en tu PC o laptop sin costo, pero también de una manera legal, pues las ediciones piratas no lo son y no ofrecen todas las funciones con fidelidad. No obstante, debes considerar que solo podrás usar esta alternativa para una ocasión determinada, pues se trata de una versión de prueba gratuita.

¿Cómo descargar Photoshop gratis?

La única forma de descargar Photoshop gratis de manera legal es a través de la prueba gratuita de siete días que ofrece Adobe. Para obtenerla, debes hacer lo siguiente:

Ingresa al sitio web oficial de Adobe para descargas (adobe.com/downloads).

Entre las opciones que aparecen en la sección pruebas gratuitas, selecciona Photoshop.

Pasos para descargar Photoshop gratis. Foto: captura de Adobe

Inmediatamente iniciará la descarga del instalador de Photoshop. Este vendrá con la versión para escritorio de Adobe Creative Cloud.

Pasos para descargar Photoshop gratis. Foto: captura de Adobe

Abre el instalador. El sistema te pedirá que inicies sesión con tu correo electrónico o que crees una cuenta. También puedes registrarte con Google, Facebook o Apple.

Pasos para descargar Photoshop gratis. Foto: captura de Adobe

Una vez te hayas registrado, entrarás a Creative Cloud. Entre los distintos programas que ofrece, busca Photoshop y haz clic en iniciar prueba.

¿Dónde comprar Photoshop?

La página oficial de Adobe (adobe.com) también te permite comprar la versión oficial de Photoshop. Para ello, deberás seguir estos pasos:

Ve a la pestaña creatividad y diseño y elige Photoshop

y elige Pulsa en el botón azul que dice comprar ahora

Ve a la ventana Photoshop. Puedes pulsar en comprar ahora o elegir tu plan en ver detalles de planes y precios

o elegir tu plan en Introduce tu correo electrónico, presiona continuar con el pago y sigue las instrucciones.

También podrás comprar Adobe Photoshop junto con Lightroom o en un paquete con todos los programas de Creative Cloud.

¿Cuánto cuesta Photoshop?

La versión oficial de Adobe Photoshop está disponible en tres planes: