Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 8 de noviembre del 2021

El dólar cotiza hoy, lunes 8 de noviembre, en el mercado paralelo a S/ 3,990 la compra y S/ 4,330 la venta. Además, según el portal Bloomberg el tipo de cambio se encuentra en S/ 4,104.

Por su parte, en el mercado interbancario la divisa cotiza de la siguiente manera:

Banco Compra Venta BCP 3,953 4,063 Interbank 3,894 4,165 BBVA 3,970 4,063 Scotiabank 3,960 4,.070 Banco de la Nación 3,900 4,060

El dólar cerró la semana a la baja, el valor de la moneda extranjera se situó en S / 4.0120 en el mercado interbancario, un nivel menor en 0.05% frente a los S / 4.0140 del cierre del jueves, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Minutos antes del cierre de la sesión cambiará la autoridad monetaria vendió directamente en el mercado US$ 74 millones a un valor promedio de S / 4,015 por dólar. De esta manera, la autoridad económica acumula en noviembre ventas al contado por un total US$ 617 millones y US$ 10.639 millones en lo que va del 2021.

¿Qué es el tipo de cambio?

Para cambiar una moneda usamos el tipo de cambio que es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra. También se le conoce como tasa de cambio en otros países.

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

El tipo de cambio o tasa de cambio es importante porque nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo en Perú para obtener un dólar se deben entregar 3 soles y un poco más.