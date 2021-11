Paolo Guerrero: ¿cuál es la situación de su lesión y el devenir de su carrera?

La noche del 7 de octubre fue para Paolo Guerrero y la selección peruana un desaire. Además de perder 2-0 contra Chile, el delantero peruano salió reemplazado a los 66 minutos por su amigo de cantera, Jefferson Farfán. El capitán, que marcó el gol que llevó al seleccionado al repechaje en 2018, salió del campo en la reciente fecha preocupado por su rodilla derecha. Esa zona, la del tren inferior diestro, es de donde el exjugador del Bayern Munich viene padeciendo desde hace un año.

El penúltimo partido en el que Paolo Guerrero fue titular en la escuadra peruana fue en setiembre, en la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 contra Uruguay. Fueron dos fechas después cuando Guerrero volvió a ser parte del once inicial. Entonces dijo al terminar el cotejo contra el equipo chileno: “Debo resolver mi tema con la rodilla que parece que no me quiere dejar”.

El punta de ataque expresó en la conferencia de prensa que maneja el pesar de la lesión con calma. “Para mí es importante estar jugando. En mi equipo no vengo jugando, lo que me deja un poco triste”, dijo Guerrero.

Situación a nivel de clubes

Paolo Guerrero rescindió contrato con el Inter de Porto Alegre para tratarse de la rodilla sin preocupaciones. Fue un mutuo acuerdo entre la institución y el jugador que convirtió 32 goles en 72 partidos disputados con la camiseta brasileña.

En la actualidad, el centrodelantero peruano está sin equipo, pero, como se mencionó, tratándose el pesar de la rodilla con el apoyo de médicos alemanes.

Situación a sus 37 años

De la categoría 84, Paolo Guerrero ha decidido gestionar las complicaciones deportivas con temple. Ha consultado todas las opciones posibles para la mejoría de su rodilla derecha. Algunos especialistas advertían que necesitaba un procedimiento, pero eso le iba demandar al futbolista mucho tiempo de recuperación.

Fue así que Paolo optó por seguir el tratamiento de su ya mencionado amigo de cantera, de la misma promoción 84, Jefferson Farfán. La rodilla de la ‘Foquita’ se resintió en sus partidos con Alianza Lima, pero se recuperó sin atravesar cirugía alguna.

Guerrero viajó a Alemania, país donde jugó desde 2002 hasta 2006. Lo acompañó su madre, Petronila Gonzáles, que entregó una declaración que esclarece el panorama que rodea al líder del seleccionado nacional:

“Nos quedan cuatro días en Alemania. Paolo está restablecido. Ya no se le hincha la rodilla, que la tenía hinchada porque la operaron en Brasil (sic). Mucho se le hinchaba la rodilla, por eso vino a tratarse a Alemania para que le digan qué tenía. Felizmente ahora todo está en orden y también necesita un descanso”, contó Gonzáles al canal Integration Fernsehen.

Es cierto. Tal y como se pudo ver en sus historias de Instagram, Guerrero llevó a su hijo al partido Bayern Munich vs. Benfica, en el Allianz Arena. Ambos disfrutaron del encuentro que terminó 5 a 2 a favor del cuadro alemán.

Hasta el momento, Guerrero tendría ofertas de Colo Colo de Chile, Cruz Azul de México, Boca Juniors de Argentina, donde están sus compañeros Zambrano y Advíncula, y Alianza Lima, club al que por ahora, según fuentes del entorno del ariete nacional, descartará al priorizar la búsqueda de algún equipo extranjero.