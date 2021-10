Selección peruana: ¿qué dijo Ricardo Gareca sobre la no convocatoria de Guerrero?

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa para dar detalles sobre los convocados de cara a los próximos compromisos de la Bicolor. Entre los anuncios resaltantes, se confirmó que Paolo Guerreo no integra la lista de los nominados para jugar los siguientes duelos de las Eliminatorias Qatar 2022, ello debido a que el ‘Depredador’ presenta lesiones y, por el momento, el ‘Tigre’ decidió dejarlo fuera.

“Es el capitán de la selección, pero lamentamos por la situación de él. Su deseo y lo que trabajó para estar bien, pero este es un contratiempo que tiene y él está solucionándolo. Quiere seguir jugando en un buen nivel. La selección solo va a esperar cómo va su proceso y ver por todo lo que viene en adelante”, dijo Gareca.

El estratega argentino seleccionó a 28 futbolistas para la decisiva fecha doble que debe resolver la escuadra nacional en noviembre con esperanzas de alcanzar su cupo al Mundial.

Tras la lesión que sufrió el año pasado, a Guerrero le costó mucho recuperar su nivel y no se descarta una nueva intervención para recuperarse del trauma que padece. Cabe indicar que en la última fecha triple volvió a sentirse ante Chile, hecho que lo marginó de los choques ante Bolivia y Argentina.

Al ser consultado sobre cuál sería su recomendación para el delantero, el técnico dijo: “Tiene una edad que ha demostrado todo y han hecho todo. Que venga a Alianza, ya que aparentemente le gustaría terminar su carrera deportiva ahí, no lo vemos mal, eso dependerá de él. No es un problema para mí, lo que queremos ver es que tenga una continuidad, que puedan ser de utilidad”.

Sin embargo, el exatacante del Inter de Porto Alegre no es el único que está fuera de la lista, también quedó apartado Raúl Ruidíaz, goleador del Seattle Sounders de la MLS y Santiago Ormeño del León de la Liga MX, este último no logró regularidad en su club y desde la Videna no fue tomado en cuenta para los decisivos compromisos.

Asimismo, el defensor del Sheriff Tiraspol, Gustavo Dulanto, tampoco fue llamado en esta oportunidad y la razón obedecería a la cantidad de centrales en su posición, según aseguró Gareca.