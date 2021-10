Rodrigo Cuba: ¿qué dijo en su comunicado en respuesta a Melissa Paredes?

Rodrigo Cuba emitió un comunicado mediante sus redes sociales este viernes 29 de octubre para esclarecer el tema con su aún esposa Melissa Paredes. La modelo se presentó en el programa de televisión América Hoy y brindó detalles sobre su proceso de divorcio, pero sus declaraciones no le parecieron adecuadas al futbolista y decidió responderle. El hecho se produce luego que también pesara sobre ella una denuncia por abandono de hogar.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Gato’ Cuba lamentó que su matrimonio terminara de esa forma y señaló que sería la única vez que responderá sobre lo ocurrido.

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, precisó el integrante del club César Vallejo.

Asimismo, Cuba sostuvo que no estaría actuando de manera incorrecta: “Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ‘ampay’, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento (...) solo para quedar bien tú”.

Rodrigo también aseguró que no deshonraría a la modelo. “Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos, espero aún, un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, se lee en el anuncio.

Para el futbolista, lo manifestado por Melissa horas antes no sería verdad. “El día de hoy vuelves a mentir y presentar ‘pruebas’ que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’”, agregó junto a unos chats de WhatsApp que comprobarían lo relatado por el deportista.

Rodrigo Cuba

Asimismo, el futbolista publicó la conversación que mantuvo con la abogada de Paredes, quien no le precisa la ubicación de su hija.

Conversación de Rodrigo con la abogada de Melissa Paredes.

Para concluir, Rodrigo Cuba negó que quiera separar a su hija de Melissa, pero sí pide la tenencia compartida de la menor.

“Yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú. Quiero conciliar sí, pero una tenencia compartida, porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida. Porque yo solo priorizo a mi hija, porque yo solo quiero su bienestar y mi conducta solo lo demuestra”, manifiesta en una de las cláusulas de su comunicado.