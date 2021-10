Ronald Koeman dejó FC Barcelona: cuánto duró el DT discípulo de Cruyff

Ronald Koeman dejó de ser director técnico del cinco veces ganador de Champions, el FC Barcelona. La ida del exdeportista se produjo horas después del partido en el que el Rayo Vallecano le ganó por la mínima diferencia al equipo de Piqué, Agüero y Busquets. En apenas 10 jornada de LaLiga, el FC Barcelona está noveno con 15 puntos. Solo un punto por debajo está su clásico rival de la ciudad, el Espanyol.

Koeman fue contratado por el FC Barcelona el 19 de agosto de 2020, después de la histórica derrota frente al Bayern de Múnich en la Champions (2-8) bajo el mando de Quique Setién. Como estratega blaugrana duró un año y dos meses.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo culé anunció el despido del estratega de 58 años, quien dirigió 67 encuentros y deja entre su palmarés una Copa del Rey.

“El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva”, reza el oficio.

Tras el resultado en contra que dejó el partido contra el Rayo Vallecano, el técnico declaró a los medios de comunicación sin presentir lo que vendría horas más tarde. “El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar; no puedo decir nada más”, dijo.

Uno de los principales candidatos a ocupar el banquillo azulgrana es Xavi Hernández; sin embargo, otras dos opciones son Sergi Barjuán, técnico del Barça B, y Marcelo Gallardo, técnico de River Plate.