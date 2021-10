Halloween: ¿sabes cómo se escribe correctamente el nombre de la festividad?

Estamos próximos a vivir una nueva celebración de Halloween este 31 de octubre y más de uno ya prepara los disfraces y va afinando detalles para la fiesta de este domingo. Pero ¿te has preguntado alguna vez si sabes escribir y pronunciar correctamente esta palabra? Aquí contamos cómo se hace correctamente.

En principio, aunque muchos pensaban que esta fecha era proveniente de Estados Unidos, Halloween no nació en América, sino que su país de origen es Irlanda. La tradición de esta festividad se remonta a 2.500 años atrás, mucho tiempo antes de que Cristóbal Colón arribe a nuestro continente.

Ahora bien, en la cultura celta, de donde nace Halloween, se pensaba que el 31 de octubre era el último día del año, un día en el que los espíritus podían salir de los cementerios y rondar por las calles. Para evitar que los espíritus malignos se apoderen de personas vivas, la gente llenaba sus hogares de huesos, calaveras y distintos enseres que invocan a la muerte para que los espíritus pasaran de largo y no entraran en sus casas.

Posteriormente, esta festividad fue importada a Estados Unidos por un grupo de irlandeses. Fue en 1840 cuando esta celebración llegó a América durante la Gran Hambruna, época en que los inmigrantes de Irlanda fueron sembrando la tradición de la noche de los muertos por diferentes territorios del país.

La internacionalización de Halloween trae consigo otros términos germánicos relacionados con la celebración y que sí tienen sus formas en español:

¿Cómo se escribe Halloween?

Según La Real Academia Española (RAE), aquellos sustantivos y adjetivos que hacen referencia a festividades, sean de la índole que sean, se escriben con inicial mayúscula. Además, se escriben con mayúsculas todos los elementos significativos de las denominaciones. Por tanto, ‘Día de Todos los Santos’ y ‘Día de los Muertos’, otras formas de hacer referencia a Halloween, se escriben también con mayúsculas.

¿Cómo se pronuncia Halloween?

La letra hache (H) es la única letra muda del alfabeto español. No corresponde a ningún sonido, excepto cuando le precede la letra ce (C). En ese caso se pronuncia formando el dígrafo che (CH). Sin embargo, en inglés y en la mayor parte de idiomas germánicos, la hache no es muda, sino que corresponde a un sonido aspirado que se asemeja al sonido que emitimos al echar el aliento.

En el caso de la palabra ‘Halloween’, la Fundéu señala que la pronunciación habitual es aspirando la hache. En España y parte de Latinoamerica, sin embargo, se acostumbra a tener dificultad en articularla en palabras extranjeras, como ocurre con Halloween. Esto conlleva a que se acabe normalizando, en su lugar, la pronunciación de la jota (J).

Otras palabras relacionadas con el Halloween

Aquí podrás revisar los términos relacionados: ‘Día de Todos los Santos’, ‘Día de los Muertos’.

Del mismo modo, se escriben con iniciales mayúsculas en todos los elementos significativos las denominaciones Día de Todos los Santos, Día de los Muertos, Día de las Ánimas, Conmemoración de los Fieles Difuntos y Noche de Brujas.

‘Trick or treat’ puede ser ‘truco o trato’

‘Truco o trato’ es la traducción más asentada de la expresión inglesa ‘trick or treat’, que usan los niños cuando van casa por casa pidiendo dulces la noche de Halloween.

Aunque hay otras traducciones posibles y con uso (como ‘dulce o truco’, ‘dulce o travesura’), ‘truco o trato’ y otras fórmulas como ‘treta o trato’ tienen la ventaja de la semejanza o paronimia fonética con el original.

‘Zombi’, mejor que ‘zombie’

Uno de los disfraces habituales en esta festividad es el de ‘zombi’, plural ‘zombis’. Esta adaptación al español es preferible a las formas ‘zombie’ y ‘zombies’, propias del inglés.

‘Hombre lobo’, en minúscula y en dos palabras

El nombre de esta criatura legendaria, también conocida como licántropo, se escribe en minúscula, separado y sin guion. En lo referente al plural, existen dos opciones: ‘hombres’ lobo u ‘hombres lobos’.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es) trabaja asesorada por la Real Academia Española y su principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación.