Perú Libre: ¿Qué congresistas darían y quiénes no el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez?

Luego de que Mirtha Vásquez asumiera la presidencia del Consejo de Ministros, el país está a la espera de la sesión plenaria para que el Parlamento le otorgue el voto de confianza, un mecanismo obligatorio en la investidura del PCM. Para que esta sea aprobada, la mitad de los congresistas más uno deberá votar a favor del gabinete Vásquez, ya sea de manera virtual o presencial.

El panorama sobre su aprobación luce bastante ajustado tras la postura que ha mostrado la bancada de Perú Libre. Una parte de la bancada oficialista ha rechazado el nombramiento del nuevo gabinete: el último miércoles, un grupo liderado por Waldemar Cerrón, el vocero del partido, calificó de “traición” la elección de Mirtha Vásquez.

No obstante, el legislador Bermejo afirmó que apoyarán al presidente en pro de la gobernabilidad del país. A continuación, una lista de las opiniones de los diputados.

Edgar Tello declaró ante los medios que no daría el voto de confianza porque la bancada había llegado a ese acuerdo durante una reunión con el presidente Pedro Castillo. “Esperamos de que pueda corregirse el profesor y realmente refleje ser el Gobierno del pueblo escuchando a los legítimos dirigentes del pueblo”, señaló. Asimismo, manifestó su deseo por la reconsideración del mandatario, ya que, en el caso contrario, los congresistas partidarios de Perú Libre podrían convertirse en la oposición del gobierno: “Esperamos que no se llegue a ese extremo y no se repita la historia como con el señor Vizcarra que terminó sin bancada”.

Luego de la juramentación de los nuevos ministros, Waldemar Cerrón, el vocero de Perú Libre, afirmó que el partido no respaldaría la presencia del nuevo gabinete. “Porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado, durante muchos años, llegar al poder para que sean atendidos. Sin embargo, no se tiene una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas”, detalló. Declaró también que los simpatizantes han dado la oportunidad de gobernar, “pero dar una oportunidad no significa ser cómplice, ni parte de la desgracia de nuestro país”, agregó. “Vamos a seguir luchando para tener un gabinete que sí represente al pueblo peruano”.

En una entrevista para Caretas, Margot Palacios dijo no respaldar al nuevo gabinete. “Son militantes y hasta excongresistas de partidos políticos como Juntos por el Perú, Frente Amplio, que son gente que no comparten nuestras propuestas de campaña, nuestro programa político”, afirmó. Además, explicó que el gobierno tiene dos prioridades que no coinciden con las de los ministros: el cambio de la Constitución Política y la nacionalización de los principales recursos naturales.