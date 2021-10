Perú Libre: ¿qué dicen los chats que revelan pugnas dentro del partido oficialista?

Los presuntos chats de WhatsApp de Perú Libre revelados por el portal de investigación periodística Epicentro TV ponen la descubierto la guerra interna que se libra dentro del partido. El terremoto ocasionado por la revelación también ha repercutido en el ámbito político y algunos involucrados y candidatos presidenciales han dado su opinión al respecto. Antes de ahondar en las reacciones, hagamos una recapitulación de los principales temas que abordan las conversaciones.

1. Confabulación contra el canciller

Una de la primeras conversaciones puestas al descubierto involucra directamente al primer ministro, Guido Bellido, quien pidió a su bancada que emita un comunicado para exigir la renuncia del canciller, Oscar Maúrtua, y del vicecanciller Luis Chávez, a raíz de sus declaraciones sobre la reunión casi secreta que mantuvieron el presidente Pedro Castillo y Nicolás Maduro en México. “Tienen que ir dos cosas, la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también el Murtua (sic) debe renunciar en el día”, ordenó.

2. Evitaron pronunciarse sobre la muerte de Abimael Guzmán

Otro punto de la conversación muestra la poca importancia que dan en Perú Libre a un pronunciamiento en conjunto sobre la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. El congresista Roberto Kamiche hizo llegar la noticia a sus colegas, pero fue ignorado por los parlamentarios y Vladimir Cerrón. Aunque insistió diciendo que “sería bueno un comunicado por ese motivo ya que con ese fallecimiento se cierra un capítulo nefasto de la historia del país”, no hubo ninguna respuesta por parte de los oficialistas.

3. Una mentira de Bellido

En el chat grupal de Perú libre también se habla de la vez en que por mayoría el Consejo de Ministros rechazó el decreto supremo propuesto por el ministro de Justicia para cremar los restos del cabecilla de Sendero Luminoso. Los medios informaron que solo cinco ministros votaron a favor y Guido Bellido negó que tal votación se haya producido. Sin embargo, en ese mismo momento, Vladimir Cerrón confirmó la información en el grupo de WhatsApp “En realidad fueron 6 contra 13″, dijo.

4. Acoso a parlamentarios moderados

El intercambio de mensajes también deja en evidencia que en la agrupación no hay una muy buena relación entre los parlamentarios moderados y los cerronistas. De hecho, estos últimos son bastante críticos con Betsy Chávez e incluso llegan a decir que es “lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada de Perú Libre” y que “por dignidad” le sugieren que renuncie.

5. Crítica a ministros

Los legisladores de Perú no perdonan a nadie e incluso critican a miembros del Ejecutivo con los que aparentemente no tienen una buena relación ideológica. La primera de la que hablan es Dina Boluarte, vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Luego se burlan del ministro de Economía Finanzas, Pedro Franke. Y finalmente, Vladimir Cerrón califica al titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, como elemento disyuntivo entre el partido y el Gobierno.

Betsy Chávez dice que no renunciará

La congresista Betsy Chávez se pronunció sobre los chats filtrados y aseguró que siempre hubo discrepancias al interior del partido. Además, afirmó que no renunciará al oficialismo. “No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las agrupaciones políticas. Tenemos que fortalecernos. La dialéctica es parte de esto, no amerita una ruptura. Así me digan que renuncie, no voy a renunciar”, sentenció.

Yohny Lescano habla de un gobierno paralelo

El excandidato presidencial Yohny Lescano también se pronunció sobre los mensajes de WhatsApp de Perú Libre e indicó que existe un gobierno paralelo del secretario general del partido, Vladimir Cerrón. “El presidente Castillo tiene un gobierno paralelo, prácticamente, con el señor Cerrón: hace posiciones, dicta mandatos a la bancada, ordena atacar a través del señor Bellido al canciller, que le está dando cierto soporte al gabinete. Veo una parte del gobierno de Castillo y otra parte del gobierno de Cerrón. Así no van a ir a ninguna parte”, sostuvo.