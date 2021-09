¿Cómo enviar dinero a Venezuela desde el Perú? Conoce las principales plataformas

Millones de venezolanos se vieron obligados a migrar a otros países, como Perú, debido a la aguda crisis económica y social que vive la nación caribeña. Gran cantidad de migrantes trabaja día a día por garantizar no solo su sustento, sino también el de sus familias, que en varios casos se quedó en territorio venezolano. Por ello, muchos aún se preguntan cómo enviar dinero a Venezuela desde Lima y otras ciudades peruanas, y en esta nota te damos la respuesta.

Antes de hacer la transferencia de remesas, no olvides siempre revisar el precio del dólar en Venezuela según el BCV y portales como DolarToday y Monitor Dólar, pues de esa forma estarás asegurándote de enviar el dinero suficiente ante la inestabilidad del tipo de cambio en la república gobernada por Nicolás Maduro. Por esa misma razón, también puede ser útil que consultes la cotización del dólar en Perú para que calcules tus ganancias en dólares.

¿Cómo enviar dinero a Venezuela?

Para enviar dinero a Venezuela, puedes utilizar uno de los varios servicios de transferencia que existen en el mercado peruano. Algunos de los más conocidos son los del BCP, Western Union, MoneyGram y Paypal. A continuación, te damos las pautas para efectuar el envío de remesas a tus seres queridos en cada uno de esos sistemas:

Enviar dinero a Venezuela por BCP

El Banco de Crédito del Perú (BCP), uno de los más grandes e importantes del país, ofrece un servicio de transferencias internacionales a distintos lugares del mundo, entre ellos Venezuela. Para ello, necesitarás tener una cuenta de ahorros en dicha entidad bancaria. El envío puede realizarse a través de una de las más de 450 agencias a nivel nacional, o también mediante la Banca por Internet y la Banca Móvil BCP (en este último caso, requieres también la clave Token).

Para efectuar el envío de dinero a Venezuela, necesitas los siguientes datos:

Nombre completo y dirección del destinatario

Número de la cuenta de destino del dinero

Ciudad y país del banco de destino

Código SWIFT del banco beneficiario

Importe a enviar y divisa

Propósito de los fondos a enviar (motivo del pago).

El código SWIFT es un código alfanumérico de entre 8 y 11 dígitos que identifica al banco y a la sucursal en específico de la cuenta bancaria. Puedes encontrar el tuyo a través de la banca móvil de tu banco o consultando en sus oficinas.

Asimismo, el BCP cobra una comisión fija por transferencia internacional que varía según la cantidad de dinero a enviar. Para transferencias por ventanilla, será de 29 dólares si el monto a transferir es de hasta 3.000 dólares; de US$ 39 si el monto está entre 3.001 y 10.000, del 0,25% si se ubica entre 10.001 y 25.000 dólares, y del 0,125% si supera los 25.000.

Podrás enviar dinero a Venezuela en las agencias, Banca por Internet y Banca Móvil del BCP. Foto: Grupo La República

En el caso de transferencias realizadas por internet, la comisión fija es de US$ 19 si el monto a enviar es de hasta 500 dólares, y de US$ 29 si está entre 500,01 y 15.000 dólares. Los envíos al extranjero vía Banca por Internet o Banca Móvil no pueden superar los US$ 15.000 por día.

Las transferencias en todos los casos también están afectas al cobro del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) de 0,005%. El monto mínimo a enviar para cualquier situación es de US$ 100 y la remesa suele llegar durante las 48 horas posteriores al envío. El estado de la transferencia puede revisarse en la Banca por Internet y la confirmación llega vía correo electrónico.

PUEDES VER Confrontación en el gabinete por postura de Perú sobre Venezuela

Enviar dinero a Venezuela por Western Union

El servicio de envíos de dinero Western Union también ofrece envíos de dinero a Venezuela desde cualquiera de sus agentes en el Perú. Para ello, deberás presentar un documento de identidad válido, que puede ser DNI, Cédula de Identidad (para extranjeros procedentes de Venezuela), Carnet de Extranjería, Permiso Temporal de Permanencia y Carnet de Refugiado (para extranjeros residentes en el Perú) y pasaporte (para extranjeros no residentes). El documento debe tener una fotografía reciente.

La tarifa de envío a Venezuela puede variar según el monto de dinero a enviar o incluso la modalidad. Si la transferencia es en soles, será de S/ 13,2 si se envía hasta 330 soles como dinero al instante o de S/ 9,9 si el envío es para el día siguiente. En caso el monto supere los S/ 330, la tarifa será del 4% si se envía como dinero al instante y del 3% si se envía para el día siguiente.

Para transferencias en dólares, la tarifa será de US$ 5 si se envía hasta 100 dólares, o del 5% si el monto supera los US$ 100. La cantidad máxima para cada operación es de US$ 7.500 o su equivalente en otras monedas y no hay un límite mensual o semanal. El dinero será recibido en bolívares en la cuenta bancaria del cliente, quien además requiere IV válido y registro de información fiscal (RIF) para recogerlo.

Los agentes de Western Union también permiten realizar envío de remesas a Venezuela. Foto: La República

Asimismo, se puede realizar la transferencia a través de la app de Western Union, que permite ahorrar tiempo, elegir el medio de pago y hacer el pago desde la agencia o transferir desde tu cuenta. Para hacer la operación, necesitas estos datos:

Documento de identidad válido

Nombre de a quién envía el dinero

Monto a enviar

País/ Ciudad de destino

Brindar código MTCN.

Si el monto de envío es igual o mayor a $2.500 debe informarse su procedencia por las regulaciones financieras vigentes.

PUEDES VER Nicolás Maduro propuso a Pedro Castillo impulsar plan de retorno masivo de venezolanos en Perú

Enviar dinero a Venezuela por MoneyGram

Otro servicio de envío de remesas bastante conocido es MoneyGram, que cuenta con más de 1.400 locales de envío en todo el Perú, a través de Interbank, Banco Pichincha, Banco Azteca, Banco de la Nación, Perú Express, Kasnet, Kyodai, Carsa, Plaza Vea, Vivanda y los centros comerciales y casas de cambio donde aparezca el logo de MoneyGram.

Para realizar la transacción necesitarás tu identificación oficial (pasaporte, carnet de extranjería, permiso de residencia o DNI), así como el nombre completo del destinatario, el monto a enviar y el dinero para pagar la tarifa de envío, la que puedes calcular en la página de MoneyGram.

Luego de ello, solo deberás enviar al destinatario el número secreto de referencia de 8 dígitos para que vaya a cobrar el dinero en cualquiera de las 64 sucursales de Italcambio en Venezuela con su identificación válida vigente y RIF. Podrás pagar tanto en dólares como en soles a través de la ventanilla, y el monto llegará al destino en bolívares.

El servicio de envíos Moneygram también está disponible en lugares como el Banco de la Nación. Foto: Andina

Por lo general, el dinero está listo para ser cobrado en minutos, pero si no hubiera efectivo en la sucursal podrá ser depositado a la cuenta bancaria indicada por el familiar en Venezuela con el servicio complementario que brinda el agente en el punto de pago.

PUEDES VER De policía a jardinero virtual: juegos NFT ganan adeptos en una Venezuela en crisis

Enviar dinero a Venezuela por PayPal

PayPal es una plataforma de envío de dinero que también te permitirá transferir remesas a Venezuela. Para ello, necesitarás una cuenta en el servicio y vincular una cuenta bancaria o tarjeta de crédito para posibilitar la transacción.

Una vez hayas creado tu cuenta, deberás escoger el método de pago e ir a la opción enviar y solicitar dinero. Luego, ingresa la dirección de correo o teléfono, monto, moneda y descripción de la transferencia. PayPal te mostrará en ese momento el costo total del envío, incluyendo tarifas y tipo de cambio; revísalo y dale clic a enviar dinero.

Puedes transferir dinero desde tu cuenta bancaria o tarjeta vinculada, o bien desde el saldo de tu cuenta de PayPal. El dinero llegará poco después a la cuenta de PayPal del destinatario, quien podrá mantenerlo allí o transferirlo a su cuenta bancaria vinculada.

PayPal también permite enviar dinero a Venezuela de manera rápida y sencilla. Foto: FinTech

Enviar dinero a Venezuela vía bitcoins

Las criptomonedas como Bitcoin ofrecen la posibilidad de transferir dinero a través de la nube en muy corto tiempo y sin generar mayores complicaciones con el tipo de cambio. A través de plataformas como LocalBitcoins, podrás transformar tus monedas en bitcoins y depositarlas en una billetera digital, desde la cual puedes revenderlas a la moneda venezolana o enviarlas directamente a la billetera del destinatario y este se encargaría de hacer la reventa.