¿Qué te espera según el horóscopo de hoy miércoles 8 de septiembre? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal para amor, salud, dinero y más novedades para tener en cuenta.

Aries

Signo de Fuego

Tienes la necesidad de liberarte de una actividad que estaría quitándote espacios personales y libertad. Conserva la paciencia y el compromiso, en poco tiempo todo se resolverá positivamente.

Aries hoy

Aries: Cortas radicalmente con situaciones que te han estado limitando. Logras libertad para dedicarte a labores que te resulten más productivas económicamente. Solo cuídate de robos o extravíos.

Tauro

Signo de Tierra

Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Tauro hoy

Ya está quedando atrás esa etapa de pérdidas que habías experimentado. Ahora surge un nuevo horizonte profesional para ti. No dejes que el temor te paralice, vence tus miedos y arriésgate.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Géminis hoy

Compartirás labor con una persona que se muestra muy segura de su capacidad y esto podría intimidarte. Aprende de su técnica y cree en tu potencial, no te dejes vencer por la inseguridad.

Cáncer

Signo de Agua

Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Cáncer hoy

Decides dilatar ese acuerdo financiero que estabas por cerrar para evaluar detalles de la negociación que habías pasado por alto. Ahora serás más exigente con las condiciones que necesitas.

Leo

Signo de Fuego

Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Leo hoy

Tus deducciones te hacen pensar que eres dueño de la verdad. Esto podría conducirte a decir lo que piensas sin el filtro adecuado, lo que podría alejar a personas importantes. Analiza y contrólate.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse ya no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

Esa persona que pensabas colaboraría con tus proyectos, está generando retrasos debido a su desorganización. Necesitas renegociar las condiciones y advertirlo de los riesgos, solo así cambiará.

Libra

Signo de Aire

Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Libra hoy

Has asumido una actitud muy pasiva cuando requieres de acciones más concretas si deseas salir de ese estado de estancamiento económico. Insiste y no decaigas, todo empezará a cambiar.

Escorpio

Signo de Agua

Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Escorpio hoy

Estás mostrándote más amistoso y cordial con las personas que te rodean. Esto te permitirá tejer lazos importantes para conseguir objetivos a largo plazo. Llegan noticias del extranjero.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Una persona que confía en tu capacidad te buscará para hacerte una oferta laboral que será muy favorable. Pondrás algunas condiciones, pero evita ser muy exigente con tus requerimientos.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

No te dejes llevar por las apariencias y conoce más a esa persona con la que deseas trabajar tus proyectos. Es más ambiciosa de lo que parece y lo conveniente sería tomar distancia, recuérdalo.

Acuario

Signo de Aire

Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Acuario hoy

Te sorprenderá las actitudes contradictorias que tendrá esa persona. Luego de alejarse sin motivos volverá a aparecer buscando la reconciliación. Es el momento de decir todo lo que piensas.

Piscis

Signo de Agua

Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Piscis hoy

Tendrás que gestionar en poco tiempo una labor que requiere de una inmediata ejecución, pero gracias al apoyo que recibirás de tu entorno, lograrás culminar todo de manera exitosa.