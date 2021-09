Conoce en la siguiente nota cómo adquirir entradas para el Perú vs. Venezuela. En los últimos diecisiete meses los amantes del fútbol peruano han tenido que seguir a sus equipos o a su selección de manera virtual o por televisión. No obstante, tras la reunión del presidente Pedro Castillo con Agustín Lozano, máximo dirigente de la FPF, se han acordado medidas para que los hinchan vuelvan a los estadios.

Este regreso será una medida progresiva y limitada, y solamente permitida para aquellos aficionados que se han podido vacunar con las dos dosis. En línea con ello, en la presente nota daremos detalles acerca de la adquisición de entradas para el próximo encuentro de la selección peruana con el equipo de Venezuela.

¿Cuándo salen a la venta las entradas del partido Perú vs. Venezuela?

Quienes deseen asistir al Perú vs. Venezuela podrán hacerlo mediante la página web de Joinnus desde este viernes 3 de setiembre a partir de las 9.00 horas.

¿Dónde comprar entradas para Perú vs. Venezuela?

Las entradas se podrán adquirir a través de la página www.joinnus.com. Los precios serán anunciados por la misma empresa; no obstante, no variarán mucho en comparación con los que se dieron a conocer para el Perú vs. Uruguay, que van desde los 99 hasta los 660 soles.

¿Cómo comprar entradas para Perú vs. Venezuela en Joinnus?

Entrando a la siguiente página puedes adquirir tus entradas para el Perú vs. Venezuela: www.joinnus.com. Para conseguir entradas desde Joinnus, deberás registrarte en su plataforma con tu correo electrónico. Una vez creado tu perfil personal, podrás visualizar todos los eventos que tienen para estos días. Cuando elijas el que desees, podrás darle clic en “comprar” y te aparecerán todas las opciones (precios y lugares) para poder proceder con tu adquisición.

Perú vs. Venezuela: requisitos