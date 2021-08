¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 30 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy lunes 30 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Características del signo

Alrededor del 20 de marzo se da el equinoccio de primavera y también el inicio del año astrológico con el ingreso del Sol al signo de Aries. La palabra iniciar y el hecho de “dar comienzo a algo” tiene una impronta muy ariana. Los Aries son muy entusiastas y les encanta comenzar cosas nuevas, proyectos o empresas, así pierdan interés en el camino. De igual modo, Marte les inyecta una gran energía, además de coraje y una fe ciega en sí mismos. No dudan de lo que pueden hacer y muchas veces se muestran egocéntricos. Recordemos que el Sol se exalta en Aries, esto quiere decir que tienden a desear los altos cargos, buscan el rango, el poder, ser admirados y estar en posiciones de autoridad. Son rápidos, muy independientes, decididos y francos. Esto último puede ser un problema, ya que les cuesta filtrar sus palabras, especialmente cuando están enojados.

Aries hoy

Surgen cambios imprevistos donde sentirás que pierdes el control de las cosas, pero gracias a tu habilidad e inteligencia lograrás encontrar soluciones inmediatas y saldrás de problemas.

Tauro

Características del signo

Las personas nacidas bajo este signo tienen la necesidad de tomar contacto con el mundo real, necesitan de seguridad en todos los terrenos y satisfacer sus sentidos físicos. Son perseverantes, constantes y firmes, se esfuerzan por materializar todo lo que proyectan o planifican, es por este motivo que piensan muchas veces antes de vincularse en algo, pues al entregarse a alguna meta no la sueltan por ningún motivo. Tienen mucha resistencia ante las adversidades, no se dejan vencer fácilmente, aunque no soportan los conflictos por su profunda necesidad de armonía y tranquilidad. Son de sentido práctico, muy realistas, metódicos, además de pacientes, pues saben esperar el momento adecuado para que las cosas maduren. La regencia de Venus los hace amorosos, cariñosos, necesitan expresar sus sentimientos y amar. Gustan de los placeres del paladar y de los sentidos en general, esto puede inclinarlos al epicureísmo o al hedonismo. Por su necesidad de seguridad, tienen al ahorro y a la previsión, no se arriesgan a nada que pueda conducirlos a la incertidumbre, esto es algo que no soportarían.

Tauro hoy

Hoy tendrás más tiempo para evaluar ese problema que debes de resolver. La observación minuciosa te permitirá encontrar estrategias adecuadas que aplicarás de manera exitosa.

Géminis

Características del signo

Géminis es el signo de la comunicación y es proverbial su necesidad por estar al día, actualizarse e informarse. Un géminis necesita recabar información, transmitirla y seguir averiguando más; está conectado con la actualidad y lo inmediato. Tanto en la carta de los Amantes como el propio glifo del signo (los gemelos), nos hablan de dualidad y de vínculo, esto se debe a su deseo por relacionarse y generar intercambio. La curiosidad lo lleva a saber de todo un poco, pero a la vez le trae problemas cuando intenta mantener la concentración en un solo objetivo. Es el signo del aprendizaje, un géminis promedio siempre está actualizándose en algún curso o bien, está leyendo sobre distintas materias, pues tiene una fascinación por aprender. Asimila muy rápido los conceptos, es por esto que se aburre cuando le hablan del mismo tema por mucho tiempo, necesita pasar rápidamente al siguiente capítulo o a otra cosa. En su mente guarda mucha información, pero si no logra concentrarse y profundizar, solo sabrán de todo un poco sin entender de nada.

Géminis hoy

Aún no consigues el dinero que te permita salir de esa deuda. Mantén la calma y dialoga, si expones claramente tu situación pondrán entenderte y brindarte el plazo que necesitas.

Cáncer

Características del signo

Este es el signo tradicionalmente relacionado a la familia, pero también puede representar el amor que sentimos por nuestro vecindario, ciudad o nación. El cangrejo avanza con cierta inclinación hacia a un lado. Así son las personas que nacieron bajo este signo zodiacal, avanzan por la vida de una manera diferente, no siempre de forma directa. Es importante entender que esta naturaleza los hace parecer vacilantes, tímidos e inseguros, aunque detrás de esto se esconda un intenso deseo por progresar. Es un signo de Agua, tiene mucha necesidad de ir hacia adentro, necesita replegarse y contemplar qué daños hicieron los impactos del mundo exterior. Los ciclos de la Luna influyen en ese constante vaivén emocional, en esas subidas y bajadas, en esa alteración de sus estados emocionales. La Luna al girar alrededor de la Tierra forma como un anillo de protección que permite desviar el impacto de meteoritos u otras formaciones rocosas del espacio. Las personas de este signo tienen el mismo sentido de protección, varones o mujeres, todos tienen un fuerte sentido maternal y nutricio.

Cáncer hoy

Ya ha terminado esa etapa negativa, donde experimentaste pérdidas irreparables. Ahora el horizonte se ve prometedor, no le tengas temor a los nuevos retos, te conducirán al éxito.

Leo

Características del signo

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Leo hoy

Los fuertes gastos económicos de los últimos días te tienen preocupado, pero gracias a la buena administración que tendrás de tus recursos, podrás recuperar lo invertido y mantener estabilidad.

Virgo

Características del signo

Una de las principales características de Virgo es categorizar y clasificar, es por esto que se lo relaciona con la idea de orden. Un Virgo promedio tiene muchas carpetas en la computadora, todas ellas muy ordenadas, donde tiene toda su información clasificada. Esto podría extrapolarse a otros ámbitos de su vida: clasifican situaciones por orden de importancia e incluso, relaciones. En este signo, también hay una profunda necesidad por destilar, purificar, desmenuzar para así quedarse con lo esencial de cada situación. Al ser un signo de Mercurio, planeta que también se exalta en este signo del zodiaco, resalta por inteligencia: aman la investigación, son analíticos, les interesa el estudio y las matemáticas. Un Virgo irá al grano, no perderá el tiempo yéndose por las ramas. No obstante, tienen tal necesidad por lograr perfección en sus actividades que pueden detenerse y corregir mil veces lo que tienen en manos. Son muy autocríticos, no se perdonan los errores y es ahí donde pueden mostrarse temerosos cuando enfrentan algo que no conocen al detalle.

Virgo hoy

Pareciera que estás ejerciendo mucho control en alguien que no se quedará callado y expresará su malestar a tu entorno. Las reacciones serán inmediatas. Medita en tu actitud y cambia.

Libra

Características del signo

Libra es regido por Venus, al igual que Tauro. Ambos signos están asociados a la idea de belleza, pero desde perspectivas diferentes: Tauro es la belleza natural y Libra una expresión más sofisticada de la misma. Es como comparar la belleza de un bosque (Tauro) con los jardines de Versalles (Libra). Este signo representa la estética, así como el arte y especialmente la música. Muchos nacidos bajo este signo tienen inclinación al canto o a la danza. Ya sabemos que Libra es belleza sofisticada, entonces ¿cómo notamos eso en una persona? Pues bien, un Libra será atractivo, diplomático, educado, sabrá estar y comportarse.

Libra hoy

Hoy te sentirás más liberado, sin la presión que tenías días anteriores. Esto te permitirá avanzar con más tranquilidad sobre tus pendientes. Una persona interesada en ti se acercará sorpresivamente.

Escorpio

Características del signo

Como lo mencionamos al inicio, este signo del zodiaco tiende a conservar (fijo) las emociones (Agua) dolorosas (Marte). Uno de sus principales aprendizajes es el dejar ir, el permitir soltar y con ello liberarse. El Agua es memoriosa, un Escorpio nunca olvida ni los favores ni los daños que haya recibido, así estos vengan de la infancia. De ahí la mala prensa que se ha generado a su alrededor, respecto al rencor o la venganza. Esto no es real, su inclinación no es buscar destruir a quien lo dañó. Es, más bien, la incapacidad para olvidar, pues tiende a tocar constantemente la herida. La meta de un Escorpio es liberarse de los instintos primarios del alacrán (rencor, celos, pasiones) y elevarse por encima de sus emociones básicas, en pocas palabras, renacer como el Ave Fénix.

Escorpio hoy

Hoy tendrás un tiempo extra para resolver algunos pendientes domésticos. Es el momento de brindarle atenciones a las personas que amas. Tu ausencia se ha notado y debes de rectificarte.

Sagitario

Características del signo

Sagitario es el domicilio más afín a Júpiter (ambos son de Fuego), quiere decir que aquí su energía se manifiesta con más intensidad y hacia el mundo exterior. Júpiter es el planeta más grande del sistema planetario solar, esto hace que Sagitario quiera hacerlo todo a lo grande o tienda a exagerar. Es un signo muy optimista y piensa en abundancia, lo que les permite trazar metas con la convicción de que llegarán a ellas tarde o temprano. El Fuego lo hace impositivo, incluso mandón, pero la naturaleza mutable lo lleva a dudar del camino trazado o de la actitud que ha tomado, esto hace que caigan en contradicciones y ambigüedades.

Sagitario hoy

Pensarás en realizar un paseo para distraerte, pero recibirás una comunicación que cambiará por completo tus planes. Deberás de atender asuntos que pensaste resueltos, paciencia.

Capricornio

Características del signo

Las cualidades primitivas de este signo son el frío y la sequedad. En climas fríos, uno pega más los brazos y junta las manos; en astrología inhibe, el frío lleva hacia adentro y genera timidez, introversión e inseguridad. La sequedad, por su lado, genera tensión y fricción, de aquí la poca empatía que transmite un Capricornio al primer contacto. Al ser un signo de Tierra, necesita agarrarse a situaciones prácticas, le importa construir algo concreto y que le brinde seguridad. Esto mismo lo hace ambicioso, es muy constante y con deseos de ascender en la escala social, al igual que la cabra que sube a la cúspide de la montaña.

Capricornio hoy

Un problema en las comunicaciones no te permitiría advertir un mensaje de suma importancia que recibirás. Cambia esta situación, en apariencia perjudicial, tomando tus precauciones.

Acuario

Características del signo

Tanto Capricornio como Acuario son signos regidos por Saturno, pero uno es de Tierra (sequedad) y otro es de Aire (humedad) y esto permite que tengan naturalezas muy diferentes. La humedad le permite sentir empatía y a pesar de ser un signo saturnino, no tendrá la frialdad o la distancia de Capricornio; a un Acuario le interesa que todos estén bien y, si bien no será el más afectuosos del zodiaco, tendrá facilidad para ponerse en el lugar del otro.

Acuario hoy

Estarías dejándote someter por alguien que ha demostrado abusar de tu buena disposición. Una amistad de carácter y fuerza te hará ver tu error y decidirás romper con esta situación.

Piscis

Características del signo

Piscis hoy

El exceso de emotividad no te permitirá manejar ese problema sentimental con la neutralidad que merece. Aléjate y reflexiona, necesitas calmar emociones para que te puedan entender.