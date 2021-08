Se acerca la fecha de entrega del nuevo bono del Estado, conocido como Yanapay Perú. Si te preguntas cómo saber si eres beneficiario de este apoyo económico, probablemente busques alguna plataforma que resuelva dicha consulta, e incluso puede que hayas encontrado algún mensaje en internet que promete llevarte a ella. ¿Ya salió el link del Bono 350? La respuesta es no, al menos por ahora.

No busques en Google: bono 350 soles link, link bono 350 soles, yanapay link gob pe, bono 350 soles consulta DNI, consulta bono 350 soles link, etc., ya que los resultados serán engañosos. El Gobierno aún no ha publicado la web donde podrás consultar con tu DNI si serás beneficiario del subsidio. A continuación, te contamos todo lo que se sabe oficialmente del Bono 350 soles Yanapay Perú.

¿Qué es el bono 350 soles o bono Yanapay?

El bono Yanapay de 350 soles por persona es el nuevo beneficio económico que repartirá el Gobierno de Pedro Castillo a la población más vulnerable del Perú para reactivar su economía durante la pandemia del coronavirus. El subsidio, que llegará a más de 13 millones y medio de ciudadanos, se entregará de manera individual, pero a un mínimo de 700 soles por familia, según informaron desde el Ejecutivo.

El Gobierno aún no ha publicado la plataforma de consulta o link del bono Yanapay Perú. Foto: Midis

¿Quiénes serán los beneficiarios del bono 350?

El bono 350 será entregado a las personas que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), y a quienes sean beneficiarios de programas como Pensión 65, Juntos y Contigo. Ellos recibirán el subsidio siempre que el ingreso registrado en sus hogares no exceda los S/ 3.000.

También serán incluidos aquellos que no estén registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, con excepción de los pensionistas y de la modalidad formativa, y los hogares monoparentales integrados por un adulto y al menos un menor de edad.

¿Desde cuándo se entregará el bono 350?

El Bono de 350 soles empezará a entregarse desde este 8 de setiembre y las personas priorizadas serán quienes estén en los programas Pensión 65, Juntos y Contigo . Este es el cronograma para cada uno de los grupos anunciados por Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Grupo 1 : personas en los programas sociales de Pensión 65, Juntos y Contigo. El pago empezará el 8 de setiembre . Ellos representan el 8% del total de beneficiarios.

Grupo 2 : personas con cuentas bancarias, billetera digital, cuenta DNI y banca celular. El pago para ellos iniciará el 23 de setiembre . Son 57% de los beneficiarios.

Grupo 3 : personas vulnerables que residen en comunidades rurales sin sistemas financieros. Recibirán el bono vía carritos pagadores y a domicilio, para mayores de 80 años o con discapacidad severa. Su pago comenzará el 28 de setiembre . Representan el 3% de beneficiarios.

Grupo 4: personas sin cuenta bancaria que cobrarán el subsidio en las ventanillas del Banco de la Nación. El pago empieza el 23 de diciembre. Conforman el 23% de los beneficiarios.

¿Hay link para consultar el bono 350 o Yanapay?

Aún no hay un link de consulta del Bono Yanapay de 350 soles. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) recordó a la población que la plataforma de consulta oficial para que las personas puedan saber si serán beneficiarios se publicará con anticipación. Por ello, pidió a los ciudadanos evitar el ingreso a enlaces con información falsa sobre este subsidio, pues pueden exponerse al robo de sus datos personales, los que podrían ser empleados para actividades ilícitas.

En esa línea, el Midis invocó a no acceder a ninguna página web, mensajes de WhatsApp o redes sociales o links con información fraudulenta sobre el beneficio económico, ni tampoco ingresar datos en ellos; y recordó que no se debe hacer ningún trámite en sus oficinas ni en entidad pública o privada alguna para ser beneficiario. Así, no existe ficha, planilla ni registro de ningún tipo para la inscripción, ya sea digital o físico.

La institución pidió a la ciudadanía esperar la publicación de la plataforma oficial y agregó que también se habilitará la línea 101 para consultas sobre el bono Yanapay.

Midis informó que no hay ningún link ni registro para ser beneficiario del Bono 350. Foto: Midis

¿Cuáles son las modalidades de pago del Bono 350 Yanapay?

Estas son las modalidades de pago del Bono Yanapay que se conocen hasta el momento, según la información brindada por el Gobierno: