¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 24 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy martes 24 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Profesiones

Todas aquellas que le permita ejercer voz de mando y donde pueda tomar iniciativas. Es muy común que busquen la independencia, ya que tienen problemas para obedecer. Tienen preferencia por cargos directivos, ejecutivos, capataces y donde pueda libremente competir. Son buenos para labores relacionadas al deporte. Detestan las actividades rutinarias, el trabajo en equipo y las labores pacientes. Inclinan a la militancia, a los deportes, pueden tener atracción por la medicina y especialmente, por la cirugía.

Aries hoy

Solo es cuestión de más esfuerzo, esos problemas que parecen imposibles de manejar tendrán solución. Los celos estarían generando mucha inestabilidad a tu vida amorosa, debes cambiar.

Tauro

Características del signo

Las personas nacidas bajo este signo tienen la necesidad de tomar contacto con el mundo real, necesitan de seguridad en todos los terrenos y satisfacer sus sentidos físicos. Son perseverantes, constantes y firmes, se esfuerzan por materializar todo lo que proyectan o planifican, es por este motivo que piensan muchas veces antes de vincularse en algo, pues al entregarse a alguna meta no la sueltan por ningún motivo. Tienen mucha resistencia ante las adversidades, no se dejan vencer fácilmente, aunque no soportan los conflictos por su profunda necesidad de armonía y tranquilidad. Son de sentido práctico, muy realistas, metódicos, además de pacientes, pues saben esperar el momento adecuado para que las cosas maduren. La regencia de Venus los hace amorosos, cariñosos, necesitan expresar sus sentimientos y amar. Gustan de los placeres del paladar y de los sentidos en general, esto puede inclinarlos al epicureísmo o al hedonismo. Por su necesidad de seguridad, tienen al ahorro y a la previsión, no se arriesgan a nada que pueda conducirlos a la incertidumbre, esto es algo que no soportarían.

Tauro hoy

Ante una situación complicada recibirás el apoyo que necesitas y lograrás superar tus problemas. Alguien que sabe te dañó buscará pedirte disculpas, es el momento de olvidar y sanar heridas.

Géminis

Arcano del Tarot: los amantes

En esta carta del Tarot vemos representada la imagen de Adán (la autoconciencia) y Eva (el subconsciente). Sobre ellos y entre nubes, se observa un gran ángel de alas púrpuras, él es el arcángel Rafael y representa a la supra conciencia. En la imagen, Adán mira a Eva, pero Eva levanta su mirada hacia Rafael. Este juego de miradas guarda una importante clave mágica: La consciencia (Adán) solo puede llegar a la supra consciencia (Arcángel) a través de la subconsciencia (Eva). Cuando sugestionamos al subconsciente a través de visualizar las cosas que deseamos, nuestra subconciencia traslada esas imágenes mentales a la supra conciencia para que esta última las haga realidad. Esta carta es un recuerdo que debemos cuidar nuestra mente, pues ella materializa lo que pensamos. Esta carta representa el amor, las decisiones, la facultad discriminativa y las actividades de tipo dual.

Géminis hoy

La postura defensiva que tomas evita que el ambiente laboral sea grato, será mejor bajar la guardia. Ambos esperan ataques del otro, no es conveniente esta posición si se desea conciliar.

Cáncer

Características del signo

Aquí el planeta Júpiter tiene su exaltación, esto eleva su lado piadoso y compasivo; la influencia jupiterina también les otorga un fuerte sentido religioso, místico o espiritual. La mayoría de ellos actúan con suma benevolencia, siempre tratan de ayudar y compartir con los más cercanos.

Marte, el planeta de la guerra, encuentra caída en este signo del zodiaco. Lo que un Cáncer no puede tolerar son los pleitos, la competencia desleal y las ofensas. Les cuesta mucho afrontar este tipo de escenarios. Por otro lado, cuando se enojan administran muy mal las iras, llegando a perder el control y desbordándose para luego sufrir profundamente.

Saturno encuentra exilio en este signo. Una persona regida por la Luna no puede actuar con extrema dureza o regirse por las leyes de manera rigurosa, siempre se dejan llevar por sus sentimientos haciendo que los límites tiendan a desdibujarse. No resulta muy complicado hacerlos ceder, menos cuando alguien se muestra vulnerable frente a ellos.

Cáncer hoy

Contarás con la información y la asesoría necesaria para agilizar todo lo que tenías pendiente. La soledad te ayudará a meditar en las formas con las que trataste a esa persona que se alejó.

Leo

Su regente planetario es el Sol

Su cualidad elemental es caliente y seco, por tal motivo la fertilidad se ve afectada, no favorece al crecimiento. Es el más grande y luminoso de los planetas, se lo relaciona con ideas de poder, autoridad, brillo, fama y reconocimiento. Es significador natural de éxito. Rige desde la juventud hasta los 42 años, período de la vida donde se logra mayor autoafirmación. Un Sol destacado hace a la persona magnánima, justa y honrada. Bien dispuesto, acerca a los cargos públicos, da renombre y el favor de los poderosos.

Leo hoy

Una persona con la que tuviste altercados vuelve a mostrarse conflictiva, es mejor aclarar. Tendrás que restringirle tiempo a tu vida personal para resolver asuntos en materia laboral, paciencia.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

Alguien que espera información para indisponerte se acercará a ti, sé prudente en tus comentarios. Llegan nuevas oportunidades a tu vida amorosa, solo debes de superar los temores.

Libra

Signo de Aire

Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Libra hoy

Llegan a tu mente ideas inspiradoras que te permitirán resolver todo lo que hasta el momento parecía insalvable. Las actitudes de esa persona han cambiado, es el momento de dialogar.

Escorpio

Su cualidad es fija

Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Escorpio hoy

Evalúa cómo estás administrando tu dinero. Aún estás a tiempo de evitar un mayor desequilibrio. Está aumentando la frialdad y la distancia en tu relación. Necesitas aclarar la situación.

Sagitario

Sus defectos

Es exagerado y muy confiado, le cuesta evaluar los detalles (exilio de Mercurio). Pueden ser un poco erráticos, les interesa estar en todos los lugares, pero no quedarse en ninguno, esto puede traerles problemas para establecerse sentimentalmente. Son inquietos, algo dispersos y amantes de las aventuras, tienden a la infidelidad. Son impacientes, imprudentes, aficionados a la especulación o al juego, el riesgo les genera cierta adrenalina.

Sagitario hoy

Llevas un proyecto a la realidad gracias a asesores y amigos de confianza que te apoyaran en su ejecución. Cuidado, esa persona que se acerca no tiene las cosas claras y podría confundirte.

Capricornio

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Capricornio hoy

La pasividad te llevaría a tomar una urgencia laboral con cierta lentitud, cuidado con las consecuencias. Estarías restringiendo a esa persona de atenciones para mostrarle tu inconformidad.

Acuario

Sus cualidades

Es muy humanitario, tiene un fuerte sentido de ayuda, especialmente a los más necesitados. Muchos de ellos participan en grupos de apoyo a favor del medio ambiente, animales o en defensa de las minorías. Es muy original, tiene ideas brillantes y siempre apuesta por lo novedoso, gustan de la vanguardia y la tecnología. Idealista, reformador, valora la amistad y el bienestar del grupo.

Acuario hoy

Culminas una labor, recibirás reconocimiento y compensación por tu fuerzo, solo cuida tu dinero. Momentos armoniosos para la vida amorosa, habrá reconciliación, unión y nuevas conquistas.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Está cansándote las formas impositivas de un superior, una amistad te ayudará a conservar el buen ánimo. Cuidado con los extremos, podrías pelear por cosas que no son importantes.