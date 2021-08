¿Quiénes son los actores y actrices de TV mejor pagados de Hollywood? En los últimos años, el boom de las series en televisión y streaming las han convertido también en grandes fuentes de ingreso para los intérpretes, que llegan a recibir cientos de miles de dólares por episodio. Incluso nombres como Chris Pratt, Kate Winslet o Henry Cavill, recurrentes en la pantalla grande, participan en este tipo de producciones y reciben por ello importantes sueldos.

Recientemente, la revista Variety elaboró una lista con los actores y actrices de TV mejor remunerados. Como era de esperarse, en ella resaltan figuras como las mencionadas, pero lo que muchos quizá no sabían es que también aparece un actor nacido en Chile. Se trata de Pedro Pascal, conocido por sus roles en Game of thrones, Narcos y The Mandalorian, quien también será protagonista de The last of us, la próxima serie de HBO basada en el videojuego de dicho nombre.

¿Cuánto gana Pedro Pascal, el chileno en la lista de actores de TV mejor pagados?

De acuerdo con el ranking de Variety, Pedro Pascal ganará 600.000 dólares por cada episodio de The last of us, lo que daría un total de unos US$ 6 millones. El actor chileno interpretará a Joel Miller, un contrabandista que es contratado para acompañar fuera de una zona de cuarentena a una adolescente que podría ser la clave para la cura de una pandemia mortal.

El intérprete supera en la lista a otros como Henry Cavill, quien gana 400.000 dólares por cada episodio donde interpreta a Geralt de Rivia en The witcher; David Harbour; o Winona Ryder, cada uno de los cuales cobra entre 350 y 400.000 dólares por capítulo en Stranger things. Asimismo, está a la par de los sueldos por episodio de Steve Martin y Martin Short (en Solo asesinatos en el edificio), o de Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gilian Anderson (por The first lady).

Pascal tendrá un nuevo reto en su carrera al intepretar a Joel en la serie de The last of us. Foto: composición/ Naughty Dog

¿Cómo llegó Pedro Pascal a Hollywood?

José Pedro Pascal Balmaceda, nacido un 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, emigró con su familia a Dinamarca y luego a Estados Unidos cuando aún era muy pequeño y su país natal vivía la dictadura de Augusto Pinochet. Se crio en San Antonio (Texas) y luego pasó a Orange County, en California, donde estudió arte dramático en la High School of the Arts. También se formó en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Hizo teatro y apareció en series como Buffy, la cazavampiros; La ley y el orden; y The good wife. Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama fue el de Oberyn Martell en Game of thrones, para el cual fue contratado en junio de 2013. Su consagración fue bajo el rol del agente Javier Peña en Narcos, serie de Netflix.

Películas y series de Pedro Pascal

Entre los trabajos más recientes de Pedro Pascal en Hollywood están su papel protagónico como ‘Mando’ en The Mandalorian, la serie de Star Wars para Disney Plus estrenada en 2019 y que tendrá una tercera temporada.

En cuanto a películas, interpretó al villano Maxwell Lord en Wonder Woman 1984; a Francisco ‘Catfish’ Morales en Triple Frontier, película de Netflix de 2019; y a Dave York en El justiciero 2 (2018). También aparecerá en The Unbearable Weight of Massive Talent, comedia de acción a estrenarse en 2022.

Pedro Pascal interpreta a 'Mando' en The Mandalorian. Foto: composición/Disney Plus

¿Quiénes son los actores de TV mejor pagados de Hollywood?

El ranking de Variety coloca como el actor mejor pagado de la TV a Chris Pratt, quien cobrará 1,4 millones de dólares por capítulo en Terminal List, serie de Amazon que saldrá a inicios de 2022. Le siguen Jeff Bridges (US$ 1 millón por episodio en The old man), Bryan Cranston (US$ 750.000 por capítulo en Your honor) y Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis (entre US$ 650 y 750.000 cada una por episodio en And just like that…).