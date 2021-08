Las Eliminatorias Qatar 2022 retornarán pronto con nuevos encuentros en la disputa por clasificar para el siguiente mundial de fútbol. Por ello, para la fecha triple que se avecina para la selección peruana de fútbol, se ha dado a conocer la lista de convocados para estos próximos partidos, en donde el nombre de Carlos Zambrano no ha vuelto a figurar.

Sobre dicho asunto, el director técnico del conjunto peruano aclaró mediante la conferencia de prensa que tuvo recientemente los motivos de la ausencia del actual central de Boca Juniors, en donde también es compañero con Luis Advíncula.

“Sobre la ausencia de Carlos Zambrano, consideramos que estos muchachos son los que tenemos. No es nada personal con él , ni mucho menos. Puede estar en cualquier momento”, expresó el técnico de manera breve.

Es importante recalcar que Boca Junior atraviesa una de sus peores rachas. Actualmente arrastra diez encuentros sin triunfos a costa de empates y derrotas que han provocado críticas por parte de la prensa argentina y que lo han posicionado en la Liga Profesional Argentina en el antepenúltimo puesto de la tabla (posición 24 de 26) de cara a la fecha 7.

Sobre una posible ruptura entre Gareca y Zambrano y otros jugadores, el argentino volvió a hacer énfasis en que sus decisiones están basadas en lo que es mejor para el equipo.

“ No se ha roto nada, no me atrevería a romper una relación con un jugador de la selección. En seis años que llevo al frente de la selección no lo he hecho. Para mí, los jugadores son importantes. Las decisiones que tomamos son de acuerdo a lo que creemos apropiado para estas fechas. No está dentro de mi órbita tener problema con ellos”, recalcó el ‘Tigre’ Gareca.

De igual manera, el entrenador argentino comentó sobre temas como el regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana de fútbol, respondió preguntas sobre la ausencia de jugadores de Alianza Lima y la participación de Raziel García en los próximos encuentros.

Para las fechas que se vienen, Perú jugará contra Brasil, Venezuela y Uruguay. Como ha manifestado el entrenador argentino en ocasiones anteriores, la concentración del seleccionado peruano para las nuevas fechas de Eliminatorias Qatar 2022 se enfocará en sumar puntos y subir en la tabla.