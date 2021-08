¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 18 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles18 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

Es posible que surjan algunos obstáculos para desarrollar ese proyecto que te interesa. Has sido algo impulsivo y no habías considerado el hecho de enfrentar imprevistos; actúa con prudencia.

Tauro

Sus cualidades

Son reservados, se les puede confiar cualquier cosa y sabrán manejarse en la prudencia y en el silencio. Desarrollan método y son muy realistas, no improvisan en ninguna acción, todo lo estudian detenidamente. Son de sentimientos nobles, sienten compasión por los más sufridos y tienden a ponerse en los zapatos de otro con facilidad. Son constructores, donde están intentarán forjar o construir algo; necesitan estabilizar y concretar.

Tauro hoy

Una persona de autoridad y poder te asesorará para que puedas conseguir ese objetivo que tienes en mente. Hoy visionarás tus planes con más claridad, esto te permitirá alcanzar el éxito.

Géminis

Arcano del Tarot: los amantes

En esta carta del Tarot vemos representada la imagen de Adán (la autoconciencia) y Eva (el subconsciente). Sobre ellos y entre nubes, se observa un gran ángel de alas púrpuras, él es el arcángel Rafael y representa a la supra conciencia. En la imagen, Adán mira a Eva, pero Eva levanta su mirada hacia Rafael. Este juego de miradas guarda una importante clave mágica: La consciencia (Adán) solo puede llegar a la supra consciencia (Arcángel) a través de la subconsciencia (Eva). Cuando sugestionamos al subconsciente a través de visualizar las cosas que deseamos, nuestra subconciencia traslada esas imágenes mentales a la supra conciencia para que esta última las haga realidad. Esta carta es un recuerdo que debemos cuidar nuestra mente, pues ella materializa lo que pensamos. Esta carta representa el amor, las decisiones, la facultad discriminativa y las actividades de tipo dual.

Géminis hoy

Planifica bien tu agenda y especialmente, organiza tus horarios para realizar ese viaje o desplazamientos que tienes en mente. Cualquier descuido podría generar retrasos que te compliquen.

Cáncer

Características del signo

Este es el signo tradicionalmente relacionado a la familia, pero también puede representar el amor que sentimos por nuestro vecindario, ciudad o nación. El cangrejo avanza con cierta inclinación hacia a un lado. Así son las personas que nacieron bajo este signo zodiacal, avanzan por la vida de una manera diferente, no siempre de forma directa. Es importante entender que esta naturaleza los hace parecer vacilantes, tímidos e inseguros, aunque detrás de esto se esconda un intenso deseo por progresar. Es un signo de Agua, tiene mucha necesidad de ir hacia adentro, necesita replegarse y contemplar qué daños hicieron los impactos del mundo exterior. Los ciclos de la Luna influyen en ese constante vaivén emocional, en esas subidas y bajadas, en esa alteración de sus estados emocionales. La Luna al girar alrededor de la Tierra forma como un anillo de protección que permite desviar el impacto de meteoritos u otras formaciones rocosas del espacio. Las personas de este signo tienen el mismo sentido de protección, varones o mujeres, todos tienen un fuerte sentido maternal y nutricio.

Cáncer hoy

Luego de esa pérdida económica te has vuelto más desconfiado a la hora de tranzar cualquier tema que vincule dinero. Que el cuidado de tus intereses no te lleve a una total inmovilización.

Leo

Sus defectos

Puede ser muy orgulloso, la dignidad lo lleva a perder contacto con sus verdaderos deseos y puede distanciarse de lo que anhela, tan solo para mostrarse autosuficiente. En su faceta negativa hay egocentrismo, cierta arrogancia y vanidad. Es muy histriónico y a veces dramático, vive y experimenta su vida como si fuera una verdadera película que el mundo entero debe de conocer y admirar. Puede ser ostentoso y a veces, tiende a despilfarrar sus recursos.

Leo hoy

Luego de mucho tiempo surge un reencuentro con esa persona que no sacas de tu mente. Ambos podrán aclarar todo aquello que había quedado pendiente. De ti depende la reconciliación.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

Surgen cambios a tu alrededor. Ese proyecto que pensaste trabajarlo a solas deberá de ser debatido y elaborado en equipo. Contrario a tus ideas, de esta manera todo avanzará rápidamente.

Libra

Arcano del Tarot: La Justicia

El personaje que representa a la Justicia se encuentra entre dos columnas grises, ellas representan el bien y el mal fusionados. En el mismo instante que una persona pierde un puesto de trabajo, otra asume ese mismo cargo como una nueva oportunidad. En este ejemplo, una misma situación genera dos tipos de experiencia completamente opuestas: la tristeza del despedido (consecuencia de una mala gestión) y la alegría del contratado (como resultado de sus estudios y empeño). El bien esconde al mal y el mal esconde al bien; la oscuridad esconde a la luz y viceversa, este es el simbolismo profundo del color gris de las columnas. La mujer de la Justicia tiene el trabajo de medir la proporción de bien y mal de todos nuestros actos, para ello usará los platillos de su balanza, con ella pesará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El platillo de la derecha medirá el grado de benevolencia y el de la izquierda el de severidad con la que hemos tratado a los demás. Cada acción es pesada gramo a gramo, absolutamente nada queda fuera de la contabilidad cósmica. Esta carta nos recuerda que todo lo que hemos vivido ha sido escogido como pruebas o recompensas por acciones en otras vidas. Ella también sugiere que nuestras acciones presentes son semillas que darán sus frutos con el correr del tiempo. Todo lo que vivimos nos lo merecemos, así parezca injusto, toda prueba tiene un motivo que traspasa nuestro entendimiento. Aceptar los designios del Divino y hacer el bien a cada instante será la clave para una vida más feliz. En adivinación, esta carta representa las leyes del karma, la justicia, los procesos legales, las alianzas de todo tipo, las firmas y los contratos.

Libra hoy

Aunque esa persona no pareciera tener mucha experiencia, su apoyo será clave para que puedas resolver ese tema laboral que tanta inestabilidad y problemas te ha traído. Solo debes de confiar.

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

No vuelvas a caer en las redes de esa persona. Te ha costado mucho salir de esa situación sentimental y ceder a su insistencia solo te llevaría de retorno a la inestabilidad emocional.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Esa reunión que habías pactado posiblemente se vea cancelada. En su reemplazo dedicarás tu tiempo a culminar actividades pendientes. Será un día productivo, pero bastante agotador.

Capricornio

Su cualidad es cardinal

Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Capricornio hoy

Ese proyecto que tanto idealizaste empezará a materializarse. Este será un período de consumación y de logros que transformarán por completo tu vida profesional. Solo debes de esforzarte.

Acuario

Características del signo:

Tanto Capricornio como Acuario son signos regidos por Saturno, pero uno es de Tierra (sequedad) y otro es de Aire (humedad) y esto permite que tengan naturalezas muy diferentes. La humedad le permite sentir empatía y a pesar de ser un signo saturnino, no tendrá la frialdad o la distancia de Capricornio; a un Acuario le interesa que todos estén bien y, si bien no será el más afectuosos del zodiaco, tendrá facilidad para ponerse en el lugar del otro.

La empatía que puede sentir es más desde lo intelectual, es por esto que valora las amistades, especialmente aquellas con las que puede compartir conocimiento. El saber lo atrapa, estudia de todo y acumula información. Necesita respuestas y las busca en todas las fuentes, está muy entretenido conociendo y acumulando información. Es el exilio del Sol, por lo que le cuesta ponerse en primer lugar. Es común que tenga ideales sociales, piense en el bienestar común y valore por sobre todo la amistad. No obstante, la regencia de Saturno hace que priorice el mundo interior más que el contacto social. Gusta de conversar y socializar, pero prefiere los espacios privados, la soledad.

Acuario hoy

Tienes muchas actividades pendientes, pero es posible que no estés atendiendo lo realmente importante. La disciplina será clave para que puedas salir del estancamiento económico.

Piscis

Arcano del Tarot: la Luna

La Luna con rostro humano y en su fase creciente se encuentra durmiendo, pues es en el acto de dormir que acontecen los procesos neurovegetativos más importantes. Hay funciones fisiológicas no reguladas por la conciencia. Por ejemplo, al dormir, nosotros seguimos asimilando los alimentos que ingerimos en el día, pero también, asimilamos las experiencias emocionales e incluso, los pensamientos que hemos tenido. Alimento físico o espiritual, el sueño permite que todo sea asimilado. Es por esto que debemos de cuidar tanto lo que comemos como lo que pensamos. Si la alimentación es saludable y los pensamientos también, gozaremos de buena salud. Hacer lo contrario podría generarnos enfermedades o somatizaciones. Un perro y un lobo aúllan a la Luna, ellos representan fases domadas de la conciencia (el perro) como aquello no domesticado de la misma (el lobo, los instintos). Un camino serpenteante y dorado parte desde un cangrejo (estados primitivos del ser) atravesando por en medio de dos canes. Este se sigue extendiendo hasta cruzar dos sendas torres (estructuras mentales y sociales) y se pierde entre montañas azules (planos más allá de la conciencia). Este es el recorrido de la evolución, desde el comienzo de la vida misma (el estanque y el cangrejo) hasta las fases más evolucionadas de la conciencia. Este es el camino de toda especie, especialmente la humana, la ruta de su evolución y el sendero de retorno a la casa del Padre. En adivinación, representa lo oculto, el inconsciente, los miedos, la imaginación y las decepciones.

Piscis hoy

Guíate por tus corazonadas. Algo te dice que debes de vincularte en ese negocio que hace tiempo tienes en mente. Todos los caminos se pondrán al frente para que puedas concretarlo con éxito.