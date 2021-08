¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 17 de agosto por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy martes 17 de agosto? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

No permitas que el temor a equivocarte te haga dejar en el aire esos proyectos que deseas concretar. Es un tiempo para arriesgarte y tomar iniciativas, lograrás mucho más de lo que imaginas.

Tauro

Profesiones

Cualquier empleo que permita estabilidad, un ritmo lento, en un ambiente agradable y donde se experimente cierta rutina. Los sectores relacionados al arte, a la creatividad, la belleza, como la construcción y las finanzas llaman poderosamente su atención. También, es muy común encontrar a un Tauro en profesiones relacionadas a la agricultura o a la ganadería. Son muy buenos banqueros, comerciantes, granjeros, contadores, joyeros y matemáticos.

Tauro hoy

Has querido resolver ese problema sin ningún apoyo, pero las cosas se han complicado y ahora requieres de gente con experiencia para superar esta situación. Busca ayuda, la encontrarás.

Géminis

Su polaridad es masculina

De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Géminis hoy

Es posible que suspendas algunas actividades que tenías pendientes para apoyar a algún familiar que requiere de ayuda. En el amor, no seas indiferente y responde al llamado de esa persona.

Cáncer

Su cualidad es cardinal

Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Cáncer hoy

La persona que amas se mostraría algo intolerante pues debe de resolver un problema que le genera mucho estrés. Sé paciente y trata de entenderla, resentirte complicaría la situación.

Leo

Características del signo

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Leo hoy

Logras convocar a las personas correctas para que puedas consolidar ese plan que tienes en la mente. Será un día de logros y buenos avances. Es posible que planifiques un viaje al extranjero.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Dejarás una actividad que no ha sido de tu agrado para dedicarte a algo que te resultará más entretenido. Solo sé constante, descuidarte o perder concentración podría traerte problemas.

Libra

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Libra hoy

Lo que parece un exceso de trabajo, en realidad, es cierto desorden que has ido manteniendo todo este tiempo. Hoy conversarás con alguien de experiencia que te ayudará a organizarte.

Escorpio

Su cualidad es fija

Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Escorpio hoy

Es posible que descubras malas intenciones en una persona que aparentaba ser de confianza. En adelante, serás más cuidadoso de las cosas que comentas. Tu prudencia es importante.

Sagitario

Sus cualidades

Es optimista, muy activo, jovial, entusiasta, amante de la libertad, de los viajes y del mundo espiritual. Le interesa el progreso, los estudios, la filosofía, la política y el conocer distintas culturas. En su corazón hay benevolencia, desprendimiento, generosidad, honestidad y magnanimidad. Donde hay un Sagitario, hay un ambiente de risas alrededor, tiene muchas ocurrencias y les encanta divertir.

Sagitario hoy

Tendrás que realizar algunos desplazamientos, especialmente para gestionar asuntos de dinero o hacer adquisiciones. Están por suscitarse importantes cambios a nivel laboral, te favorecerán.

Capricornio

Arcano del Tarot: el diablo

Cuando la ignorancia y los miedos, contrarios a la verdad del espíritu, empiezan a invadir nuestra mente, es cuando el diablo y sus cadenas pueden apoderarse de nosotros. En el arcano XV del Tarot Rider Waite aparece un ser monstruoso, distorsionando la imagen arquetípica de los cuatro arcángeles elementales: Alas de murciélago contrarias a las de águila, representante de Acuario; cuerpo sólido y tosco, como el aspecto más desagradable de la energía de Tauro; patas de cabra degradando el cuerpo felino de Leo; y, por último, las garras de ave rapaz para simbolizar lo más corrupto de la energía de Escorpio. El personaje levanta la mano derecha haciendo el mudra o un gesto de “alto” y dibujada en la palma de su mano se encuentra el símbolo de Saturno, el planeta de los límites. Este personaje no existe y representa la mentira. Para vencerlo, es importante trascender la materia y sus placeres, pues en ellos se esconden las cadenas que nos harían presa de nuestras propias pasiones, de nuestro lado más sombrío. En adivinación, esta carta simboliza la mentira, las ambiciones, las adicciones, las fuerzas malignas, las obsesiones, las dependencias y los enemigos.

Capricornio hoy

Tienes que darte un tiempo para resolver ese problema familiar que se ha presentado. Ignorar estas circunstancias solo generaría malos entendidos que conviene evitar, recuérdalo.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

No estás atendiendo algunos problemas que se han presentado por dedicarte a actividades que te resultan más entretenidas. No dejes pasar el tiempo y organízate, conviene resolver.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Estarás frente a una situación que requiere el cumplimiento de algunas reglas. Si faltas a las condiciones podrías retrasar tus objetivos. Tienes que actuar con orden y respetar la pauta establecida.