¿Cuánto es la multa por no ceder el paso a una ambulancia y en qué casos debes hacerlo?

Es de suma importancia saber cuándo dejar pasar una ambulancia, ya que si no lo hacemos podemos poner en riesgo mortal la vida de mucha gente. Si eres de las personas que utiliza un vehículo particular para movilizarte, revisa esta nota para saber la importancia de no obstaculizar el paso de estas unidades y que multa podrías enfrentar.

Cuándo dejar pasar a una ambulancia

Es primordial ceder la vía a una ambulancia, porque así podemos colaborar en la atención oportuna de personas en emergencias. Asimismo, según el artículo 185 del Reglamento Nacional de Tránsito señala “los conductores de los vehículos deben de ceder el paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales cuando anuncien su presencia por medio de señales audibles y visibles”.

Además, la Ley 27200 determina que estos vehículos de emergencia “gozan de las prerrogativas que les corresponden en la preferencia del tránsito y para el uso de las señales audibles y visibles que estos emplean en el cumplimiento de sus funciones”.

Por ello, cada vez que nos encontremos en una situación, donde estas unidades usen sus señales audibles y visibles -indicando que se encuentran en una emergencia- es nuestro deber dejar la vía libre para su paso.

Cuánto es la multa por obstaculizar el paso de una ambulancia

El Reglamento Nacional de Tránsito advierte que la multa M25 es el momento en que no se da preferencia de paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales cuando estos hacen uso de sus señales audibles y visibles. Esta infracción es considerada “Muy Grave” y es sancionada con 498 soles.

La segunda multa asciende a 332 soles y corresponde cuando un conductor adelanta indebidamente a otro vehículo usando el carril de emergencia, este tipo de casos suelen ocurrir en las carreteras del sur, norte y central.