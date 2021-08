El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará por primera vez en este año 2021. El duelo corresponde a la séptima jornada de la Fase 2 de la Liga1 Betsson y se desarrollará en el Estadio Nacional de Lima. Conoce a continuación todo lo que debes saber para que no te pierdas el Universitario vs. Alianza Lima.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario vs. Alianza Lima medirán fuerzas este miércoles 18 de agosto. El clásico peruano tendrá como recinto el Estadio Nacional.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima se llevará a cabo en el siguiente horario por país:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (E/T)

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 19)

Francia: 2.30 a. m. (jueves 19).

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?

El Universitario vs. Alianza Lima se transmitirá por la señal de Gol Perú, canal 14 en Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión en vivo desde La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, las incidencias, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más del clásico peruano.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

La escuadra crema llega al enfrentamiento tras empatar el marcador 1-1 ante Ayacucho FC, con la anotación de Hernán Novick a los 33 minutos del partido. Mientras que el conjunto blanquiazul ganó 1-0 a Deportivo Municipal con un gol del delantero argentino Hernán Barcos. Ambos cotejos correspondieron a la sexta fecha de la segunda fase de la liga peruana.